全運會｜香港手球隊八強擊敗廣東　創最佳成績晉身四強

全運會男子手球賽事的八強，香港隊在啟德體藝館的主場打氣之下，以28:26擊敗廣東隊，歷史性打入賽事的四強，有機會爭取到一面獎牌。

在全運會之前隊員辭職備戰，香港手球隊在分組擊敗職業球員的上海隊，並取得八強的出線資格。在今日（7日）上演的八強賽事，香港隊面對預賽B組次名的廣東隊，香港隊半場領先13:10。香港隊之後雖然曾連取3分拉開至21:15，不過之後被廣東再度追近，在最後1分鐘的比賽，廣東隊追至只差1分，然而連潤滔及簡翊暉先後得分，為香港隊最終以28:26擊敗廣東，首次晉身全運會的四強。