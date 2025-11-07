全運會｜香港手球隊八強擊敗廣東　創最佳成績晉身四強

全運會男子手球賽事的八強，香港隊在啟德體藝館的主場打氣之下，以28:26擊敗廣東隊，歷史性打入賽事的四強，有機會爭取到一面獎牌。
在全運會之前隊員辭職備戰，香港手球隊在分組擊敗職業球員的上海隊，並取得八強的出線資格。在今日（7日）上演的八強賽事，香港隊面對預賽B組次名的廣東隊，香港隊半場領先13:10。香港隊之後雖然曾連取3分拉開至21:15，不過之後被廣東再度追近，在最後1分鐘的比賽，廣東隊追至只差1分，然而連潤滔及簡翊暉先後得分，為香港隊最終以28:26擊敗廣東，首次晉身全運會的四強。
香港隊的李少聰今場為香港取得7分，連潤滔亦有6分貢獻，而守門員的梁嵐熹在末段連番擋出對手的射門，為港隊一直保住領先。香港四強的對手會是之前一場擊敗山東的安徽隊。
香港教練：主場威力真的太神奇
廣東隊教練視捷表示：「香港的主場太太可怕了，說實話我們也是第一次見過這種場面，要是老運動員就沒問題，但是我們小孩上半場沒打好，下半場很難追，而且香港今天進攻相對來說要耐心很多，失誤也少。」而港隊教練許文邦表示：「這件事我在心裡幻想過好多次，但是當它真正發生時，還是沒法相信這是真的。不過更真切的感受是球員真的特别用心、特别努力、特别拼命，拼到了最後一秒。我特别想感謝主場觀眾。如果這場比賽在內地打，最後5分鐘我們可能就頂不住了。我覺得主場的威力真的太神奇，特別不一樣。」