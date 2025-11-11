全運會｜香港手球隊門將葉冠英太太 榮幸見證歷史時刻

香港隊昨在全運會男子手球項目銅牌賽，以25:33不敵北京隊，無緣獎牌。
香港隊門將葉冠英的太太亦有入場支持，並穿上印有丈夫名字和號碼的球衣打氣。她說，賽事十分刺激，亦很感動，今場港隊男子手球隊於本屆全運會最後一場比賽，能夠打入銅牌戰已經十分難得，很榮幸能夠現場親眼見證歷史時刻。
香港隊是由業餘球員組成，16名選手之中大部份人是特意在全運會前辭職或停職，專心訓練。
退役前完美結局
葉冠英是港隊全運會的「三朝元老」，他太太說，全運會的備戰時間是以年計算，所有隊員都很努力，付出非常多，今場最感動是葉冠英成功救到對手的「七公尺」罰球，形容是他退役前的完美結局。
葉冠英︰滿足超出預期
守門員葉冠英賽後表示，為備戰今次全運會，有隊員辭職或延遲工作，他亦放低自己的事業，期望的是「搏」一個機會，將香港的手球推到歷史上最好的成績。葉冠英形容，今屆全運會對港隊來說是天時地利人和，有主場觀眾支持，在賽制等都對港隊有利，所以港隊隊員才拼盡爭取成績，認為很值得。他很高興港隊一場又一場取勝，他們的故事慢慢感染到手球界以至本港整個體育界，甚至能夠凝聚香港人的精神，賽事期間感受到很大的支持，認為香港人很團結，是預期不到的滿足。
劉健斌說，未能走上頒獎台雖然有少少遺憾，但最辛苦的心情過去，現在球員都享受做到的事，以及整個比賽的勝利。被問到球隊作出很多準備，包括有隊員辭職備戰，是否值得，劉健斌就表示絕對值得，想跟全香港的市民說，手球是一個很熱血的運動。他認為，今次港隊參加全運會，一定有助本港推動手球發展，因為關注的人有所增加，港隊亦做到期望的成績，帶給觀眾看到港隊的熱情和熱血，令每個觀眾對手球有新的了解。他感謝隊友，以及主場觀眾的支持和歡呼聲。
原文刊登於 香港電台