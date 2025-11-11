全運會｜香港手球隊門將葉冠英太太 榮幸見證歷史時刻

香港隊昨在全運會男子手球項目銅牌賽，以25:33不敵北京隊，無緣獎牌。

香港隊門將葉冠英的太太亦有入場支持，並穿上印有丈夫名字和號碼的球衣打氣。她說，賽事十分刺激，亦很感動，今場港隊男子手球隊於本屆全運會最後一場比賽，能夠打入銅牌戰已經十分難得，很榮幸能夠現場親眼見證歷史時刻。

香港隊是由業餘球員組成，16名選手之中大部份人是特意在全運會前辭職或停職，專心訓練。

退役前完美結局

葉冠英是港隊全運會的「三朝元老」，他太太說，全運會的備戰時間是以年計算，所有隊員都很努力，付出非常多，今場最感動是葉冠英成功救到對手的「七公尺」罰球，形容是他退役前的完美結局。