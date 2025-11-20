全運會｜香港隊男子重劍團體賽不敵山東　轉戰名次賽（有片）

比賽時間將近完結，吳昊峯與山東隊馬驍互相刺中對方得分，港隊最終以44：45僅敗。

香港劍擊隊主場出戰全運會男子重劍團體賽八強，最終港隊以一劍之差，44:45不敵山東隊，將轉戰名次賽。

賽事在啟德體藝館進行，香港隊由何瑋桁、方凱申及吳浩天，按出賽次序在分開9節進行的賽事上場。全場賽事雙方比數接近，三名劍手各打一節後，港隊以12:15落後，在第四節由何瑋桁對宋恒打出8:3比分，港隊總比數20:18反超前。

山東隊在第六節奪回領先優勢，到第八節何瑋桁就將港隊落後差距，縮減至一分。

劉昊峯臨危受命打出好表現

最後一節，港隊以劉昊峯代替方凱申上場，協助港隊由落後三分追至43:44。比賽時間將近完結，劉昊峯與山東隊馬驍互相刺中對方得分，港隊最終以44:45僅敗，之後在名次賽先對安徽隊。