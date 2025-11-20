全運會｜香港隊男子重劍團體賽不敵山東　轉戰名次賽（有片）

香港劍擊隊主場出戰全運會男子重劍團體賽八強，最終港隊以一劍之差，44:45不敵山東隊，將轉戰名次賽。
賽事在啟德體藝館進行，香港隊由何瑋桁、方凱申及吳浩天，按出賽次序在分開9節進行的賽事上場。全場賽事雙方比數接近，三名劍手各打一節後，港隊以12:15落後，在第四節由何瑋桁對宋恒打出8:3比分，港隊總比數20:18反超前。
山東隊在第六節奪回領先優勢，到第八節何瑋桁就將港隊落後差距，縮減至一分。
劉昊峯臨危受命打出好表現
最後一節，港隊以劉昊峯代替方凱申上場，協助港隊由落後三分追至43:44。比賽時間將近完結，劉昊峯與山東隊馬驍互相刺中對方得分，港隊最終以44:45僅敗，之後在名次賽先對安徽隊。
女子花劍團體賽八強不敵重慶 轉戰名次賽
港隊在花劍團體賽十六強賽事輪空，八強先派出符妤名、鄭曉為及關渝澄輪流上陣。打完首三節，重慶稍為領先9:8。到第四節，港隊派出後備劍手吳佳蔚代替符妤名上陣，同對手打成14:14平手。
雙方其後繼續拉鋸，重慶多次守在後場，憑著防守還擊得分，一度將比分拉開至領先港隊8分，之後港隊力追，到第8節完結，港隊仍然落後3分。最後一節，港隊搶攻之下反而被拉開差距，最終以9分之差落敗。
今日是劍擊賽事煞科日，香港男女子劍擊隊在今屆全運會合並取得1金1銀2銅4面獎牌，是在全運會最好的成績。
金牌來自男子花劍團體賽、以及何思朗在男子佩劍個人賽奪得銀牌、張家朗的男子花劍個人賽銅牌以及佘繕妡的女子重劍個人賽銅牌。
原文刊登於 香港電台