全運會｜黃鎮廷/杜凱琹不敵遼寧組合　乒乓混雙8強止步（有片）

全運會乒乓混雙賽事，港隊組合黃鎮廷及杜凱琹，局數1:4不敵遼寧組合，八強止步。

黃鎮廷及杜凱琹今場面對遼寧組合，徐海東及陳幸同都擁有中國國家隊資歷。港隊組合以合作多年的默契與回球落點，抗衡對手，首局賽至「刁時」贏12:10。

雙方誤以為贏4局完場

遼寧組合倚靠徐海東的進攻能力，壓制港隊，以11:5、11:8、11:8連取3局，局數領先3:1之後，對賽雙方一度誤以為賽事結束，經裁判提醒後，賽事繼續。第五局，黃鎮廷及杜凱琹與對手鬥到「刁時」12:12，但最終輸12:14，局數1:4落敗出局。