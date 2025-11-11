全運會｜黃鎮廷/杜凱琹不敵遼寧組合　乒乓混雙8強止步（有片）

全運會乒乓混雙賽事，港隊組合黃鎮廷及杜凱琹，局數1:4不敵遼寧組合，八強止步。
黃鎮廷及杜凱琹今場面對遼寧組合，徐海東及陳幸同都擁有中國國家隊資歷。港隊組合以合作多年的默契與回球落點，抗衡對手，首局賽至「刁時」贏12:10。
雙方誤以為贏4局完場
遼寧組合倚靠徐海東的進攻能力，壓制港隊，以11:5、11:8、11:8連取3局，局數領先3:1之後，對賽雙方一度誤以為賽事結束，經裁判提醒後，賽事繼續。第五局，黃鎮廷及杜凱琹與對手鬥到「刁時」12:12，但最終輸12:14，局數1:4落敗出局。
黃鎮廷在賽後表示，當局數落後1:3時，比賽一度停頓，因雙方都不清楚8強已改為7局4勝制，誤以為比賽已結束。對於最終落敗，黃鎮廷說全運會的水平絕不比任何賽事低，他認為自己與拍檔杜凱琹已發揮出應有水平，希望每場賽事都可以尋求突破，找出需要改善的地方。
黃鎮廷：找出需要改善地方 杜凱琹：強項無法完全發揮
對於下場男單16強，將要面對奧運冠軍、北京的王楚欽，黃鎮廷表示，希望可以先取一局，因對方非常重視今次全運會，相信一定會全力以赴。
杜凱琹表示，今次發揮尚算可以，但感覺球路被對方限制，令自己的強項無法在比賽場完全發揮。
原文刊登於 香港電台