全青運｜特技體操教練黃海洋帶隊1天奪4金　逆齡娃娃臉網上爆紅（有片）

黃海洋皮膚白皙、身材修長，擁有超高顏值，與台灣女星桂綸鎂有幾分神似，29歲的她看起來像是17、18歲的少女，或清純漂亮的大學生，很多人都誤認為黃教練是運動員，但早在2018年時黃海洋已經轉型當教練。

內地第一屆全國學生（青年）運動會日前在廣西南寧舉行，地主南寧隊一舉拿下7枚金牌，其中有4枚金牌是由29歲美女教練黃海洋領軍奪得，由於黃海洋長相清秀可愛有張「娃娃臉」，讓她一夜爆紅。

酷似台灣女星桂綸鎂

黃海洋皮膚白皙、身材修長，擁有超高顏值，與台灣女星桂綸鎂有幾分神似，29歲的她看起來像是17、18歲的少女，或清純漂亮的大學生，很多人都誤認為黃教練是運動員，但早在2018年時黃海洋已經轉型當教練。

綜合內媒報道，1994年出生的黃海洋，由於小時候體弱多病，5歲半開始接觸特技體操（內地稱為「技巧運動」），在強身健體的同時，挖掘出了自己的運動潛力，在賽場上屢獲佳績，曾榮獲2008年全國技巧、啦啦操錦標賽技巧女子雙人冠軍，2010年全國技巧錦標賽女子雙人冠軍等多項大獎。