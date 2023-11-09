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體育
2023-11-09 15:45:54

全青運｜特技體操教練黃海洋帶隊1天奪4金　逆齡娃娃臉網上爆紅（有片）

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黃海洋皮膚白皙、身材修長，擁有超高顏值，與台灣女星桂綸鎂有幾分神似，29歲的她看起來像是17、18歲的少女，或清純漂亮的大學生，很多人都誤認為黃教練是運動員，但早在2018年時黃海洋已經轉型當教練。

內地第一屆全國學生（青年）運動會日前在廣西南寧舉行，地主南寧隊一舉拿下7枚金牌，其中有4枚金牌是由29歲美女教練黃海洋領軍奪得，由於黃海洋長相清秀可愛有張「娃娃臉」，讓她一夜爆紅。

酷似台灣女星桂綸鎂

黃海洋皮膚白皙、身材修長，擁有超高顏值，與台灣女星桂綸鎂有幾分神似，29歲的她看起來像是17、18歲的少女，或清純漂亮的大學生，很多人都誤認為黃教練是運動員，但早在2018年時黃海洋已經轉型當教練。

綜合內媒報道，1994年出生的黃海洋，由於小時候體弱多病，5歲半開始接觸特技體操（內地稱為「技巧運動」），在強身健體的同時，挖掘出了自己的運動潛力，在賽場上屢獲佳績，曾榮獲2008年全國技巧、啦啦操錦標賽技巧女子雙人冠軍，2010年全國技巧錦標賽女子雙人冠軍等多項大獎。

「又有顏值又有實力」

黃教練接受採訪表示，自己6歲就開始接觸特技體操，從運動員到運動員教練已經23年，拿了10幾個全國賽冠軍，和一個亞洲冠軍總冠軍。特技體操這個項目以翻騰平衡接動作為主，比賽模式都是以舞蹈將專項得分串聯成套，目前有20多個學生，最小的孩子10歲，最大的18歲。

黃海洋站在頒獎台上，隨即吸引大眾與媒體關注，網友們也紛紛大讚，「又美又颯」、「一開始以為是大學生」、「又有顏值又有實力」。對於自己爆紅出圈，黃海洋回應，實力才是最重要的，希望大家能夠多關注技巧運動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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