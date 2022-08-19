兩大富豪球會矛盾對決 曼城強攻紐卡素

本輪英超其中一場頂級戲碼，是兩大超級富豪班主旗下球會對碰，由「喜鵲」紐卡素在香港時間周日晚上迎戰「藍月」曼城(21/08 23:30)。在頭兩輪英超後，兩軍成為僅有未失波的球隊，但曼城獲新中鋒艾寧夏蘭特加盟後，火力更猛，今場矛盾對決，精彩可期！

估值高達3,200億英鎊的沙特公共投資基金，自去年10月入主紐卡素，加上延攬少帥艾迪賀維及重金羅致當打、高質球員加盟，最終以勁勢第11名完成英超；最後10場聯賽更錄得7勝1和2負，兩敗只是分別以0比5及0比1受挫上屆冠、亞軍曼城及利物浦，其餘8場共失2球，漸有新英超「穩字派」掌門人的影子。

這支東北大會今夏再重金簽入里爾的荷蘭中堅保治文及般尼的英格蘭門將尼克普比，開季1勝1和；其中尼克普比守關兩場一球不失，尤其上仗作客白禮頓時全場作出7次撲救，成為和波功臣，保治文同場亦首演擔正，球隊今場能否抵擋客軍中場奇雲迪布尼及夏蘭特領軍進襲，兩位主隊新兵絕對是「考牌」之作。領隊賀維上仗賽後公開鼓勵普比，力爭在卡塔爾世盃的英格蘭「一號龍」，「我鼓勵球員有更大的夢想，全力以赴；修夫基(英格蘭國家領隊)對他很熟悉，尼克過往在國家隊亦有很出色的表現，他要做的是繼續吸引大家注意。」

曼城力求零失球開季三連勝

在英超老闆財富排行榜以230億英鎊排第二、阿布扎比財團控制的曼城，本屆開季賽績更勁，兩戰全勝共入6球兼不失球。今夏高價購入的夏蘭特首戰梅開二度，上仗則助攻中場根度簡先開紀錄，揭開大勝般尼茅夫4球的序幕。夏蘭特今場有機會再跟菲爾科頓合力攻堅，加上「藍月」對上5次聯賽對戰全勝，近3次更起碼入對手4球，且看今場能否延續近年這個「優良」傳統。另外藍月新簽的左閘沙治奧高美斯亦可隨時候命。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )