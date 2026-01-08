兩屆金球獎得主　74歲前英格蘭領隊奇雲基謹證實患癌

英格蘭足球的傳奇人物，曾2次贏得歐洲足球先生（金球獎的前身）奇雲基謹（Kevin Keegan），其家人透露基謹證實患上癌症，不過未有作詳細說明。而紐卡素也在對列斯聯的比賽前，向基謹送上祝福。
74歲的奇雲基謹，球員生涯效力過利物浦、修咸頓及紐卡素等，亦去過德國效力漢堡，為利物浦3次贏得當時仍屬頂級聯賽的英格蘭甲組聯賽冠軍，亦為漢堡取得1次德甲冠軍，故此他在1978及1979年，兩度當選當時仍稱為歐洲足球先生，現為金球獎的個人最高殊榮。其家人發表聲明表示：「奇雲最近因為持續的腹部不適而要入院作進一步檢查。而檢查結果，證實患上癌症，奇雲將接受進一步治療。奇雲感激醫療人員的協助以及照顧。在這段艱難時期，家人懇請大家尊重他的隱私，我們將不再發表任何評論。」
在周三對列斯聯的比賽前，紐卡素向基謹送上祝福，並稱他「奇雲大帝（King Kev）」感激他在紐卡素的貢獻。這位英格蘭傳奇前鋒，在1982至84年效力紐卡素，之後在1992年成為喜鵲的領隊，帶領球隊贏得甲組冠軍升上英超，他帶領期間紐卡素成為聯賽一支實力不俗球隊，之後他轉任過富咸、英格蘭國家隊及曼城的領隊，為富咸從乙組以冠軍升班，之後亦帶領降班的曼城重上超聯，他在2008年短暫出山帶領紐卡素9個月。