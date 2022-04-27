八仙嶺行山路線｜八仙嶺零樹蔭 衛奕信徑9段夏天不宜 登屏風山天梯最難捱

衛奕信徑9段是衛奕信徑78公里之中，對體能要求最高一段，八仙嶺、黃嶺一帶不時出現致命意外。若要順利完成，必先考慮天氣、速度、起步時間及裝備。文：山全部都係山
八仙嶺行山路線︰
鶴藪水塘>屏風山>黃嶺>犁壁山>八仙嶺>大美督
起點為似新月形的鶴藪水塘，水塘於1968年建成，灌溉之用。根據網站metropop，藪乃走獸所聚之處，鶴藪意思是鶴鳥聚居的地方，藪在《說文》讀音為Sau2（手），但在香港就保留粵音Dau3（竇）讀法。鶴藪水塘設流動廁所、涼亭及燒烤場地等可供整理行裝，由西至東行過主壩再沿石屎路走，燒烤地點後可見鶴藪水塘家樂徑門牌，是登天梯前的最後平路。
屏風山天梯極消體能
天梯約1.5公里內爬升350米至屏風山山腰，山勢擋風而且梯級風化後不好走，部份梯級需要跨近小腿的高度，建議帶備行山杖（部份位置太大級，有行山杖也不容易找到落杖位）。以不快步速約25分鐘望到數支欄杆，即代表過了一半。要完成天梯約45分鐘至1小時，有需要就小休，以免早段便「爆偈」
別以為行過梯級等於很快到終點，一路都以風化嚴重的沙石路為主，要看清楚落腳位，穿抓地力及保護力強的行山鞋是必須的。屏風山、黃嶺、犁壁山都有支路沿山脊行走，景色較衛奕信徑好，但體力付出較大，應量力而為。沿路左面可見沙頭角、龜頭嶺、中國梧桐山、吊燈籠等，黃嶺右面可見吐露港、船灣淡水湖、慈山寺等。
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秋冬天犁壁山現芒草海
屏風山、黃嶺、犁壁山的山頂都要離開衛奕信徑，當中最高及景色最廣闊的為639米的黃嶺，而且只需兩分鐘便可到達，不妨一看。黃嶺上落起伏大，加上暴曬及大風因素下體力消耗高。至純陽峰與犁壁山間於秋冬天時芒草海很壯觀，而犁壁山山頂可見鷹咀石，景點不少，可預留時間拍照。
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純陽峰大石打卡
八仙為道教特色的古代民間傳說，各個神仙具人性化。鍾離權有傳是漢朝將軍，鐵拐李原本無跛，但借屍還魂後成為跛腳乞丐。風流書生韓湘子攜帶紫金簫，曾因吹得一手好蕭而令東海龍女化為銀鰻。純陽峰、鍾離峰、果老峰、拐李峰、曹舅峰、采和峰、湘子峰及仙姑峰為八仙，當中最高為純陽峰590米，采和峰489米為八仙最矮。八仙嶺山峰間距離不遠，完成8個峰連同打卡及休息約1小時，佔全程約六分之一。純陽峰大石為理想的打卡景點，可拍到黃嶺一帶的山勢。
八仙嶺一帶蜜蜂數目不少，筆者曾被蜜蜂緊貼了十分鐘，待它採完面上的鹽分後才得以自由。漁護署指引3點為︰勿行入草叢等蜜蜂聚居點、勿打擾蜂巢、勿用香體用品。另外要存放好食物，特別是有糖份的食物。離開仙姑峰後向南方的八仙嶺自然教育徑走，經春風亭到大美督，再轉乘巴士或小巴到大埔，結束行程。
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一般步速約5-6小時才可完走八仙嶺，建議最好在9時前起步，而且避免在炎熱天氣行走以免中暑。八仙嶺是衛奕信徑難度最高一段，登屏風山的天梯極大級，全程總攀升和總下坡分別超過850米，不容輕視。登八仙嶺前，先問自己及同伴做好準備沒有？體能、天氣是否可以？若不肯定，不如先行其他山峰。
八仙嶺行山路線概要
起步交通︰粉嶺乘52B小巴往鶴藪東山下
終點交通︰大美督乘巴士或小巴往大埔
全程：約10.6公里
需時：5-6小時（包括休息及拍照時間）
體力需求：4/5
技術需求：3/5
景色︰4/5
撤退點︰鶴藪水塘/沙羅洞/犁壁山前W121右轉往橫七古道
補給點︰沒有
廁所︰鶴藪水塘流動廁所