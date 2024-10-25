八仙嶺行山路線｜衛奕信徑9段零樹蔭夏天不宜 登屏風山天梯最難捱

八仙嶺行山路線 ︰

鶴藪水塘>屏風山>黃嶺>犁壁山>八仙嶺>大美督

起點為似新月形的鶴藪水塘，水塘於1968年建成，灌溉之用。根據網站metropop，藪乃走獸所聚之處，鶴藪意思是鶴鳥聚居的地方，藪在《說文》讀音為Sau2（手），但在香港就保留粵音Dau3（竇）讀法。鶴藪水塘設流動廁所、涼亭及燒烤場地等可供整理行裝，由西至東行過主壩再沿石屎路走，燒烤地點後可見鶴藪水塘家樂徑門牌，是登天梯前的最後平路。

屏風山天梯極消體能

天梯約1.5公里內爬升350米至屏風山山腰，山勢擋風而且梯級風化後不好走，部份梯級需要跨近小腿的高度，建議帶備行山杖（部份位置太大級，有行山杖也不容易找到落杖位）。以不快步速約25分鐘望到數支欄杆，即代表過了一半。要完成天梯約45分鐘至1小時，有需要就小休，以免早段便「爆偈」

別以為行過梯級等於很快到終點，一路都以風化嚴重的沙石路為主，要看清楚落腳位，穿抓地力及保護力強的行山鞋是必須的。屏風山、黃嶺、犁壁山都有支路沿山脊行走，景色較衛奕信徑好，但體力付出較大，應量力而為。沿路左面可見沙頭角、龜頭嶺、中國梧桐山、吊燈籠等，黃嶺右面可見吐露港、船灣淡水湖、慈山寺等。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼