公路車禍起火　路過美式足球員及時將傷者拉出車外

美式足球隊明尼蘇達維京人的外接員KJ Osborn日前拯救了一個生命，並獲得廣泛的稱讚。這位25歲的美式足球員，在德州乘車路過一條公路時，與司機及2名路人，合力從一輛因意外起火的車輛中，救出在車內的男子，警方事後大讚他拯救了一條性命。
KJ Osborn透露，在周一（6日）晚上於德州進行季前訓練後，乘坐Uber時，在奧斯汀的一條橋下，見到有一架車意外起火，他與Uber司機以及兩名旁觀者上前，把被困在車內的一個男人拉出來。車輛之後被燒通頂。
KJ Osborn表示：「警察跟我們說，我們救了那男人一命。他本來是不能逃出車外的。」他事後把司機及兩名途人的合照放在Twitter上表示：「昨晚我和3個絕對是英雄的人物，幫助拯救了一個人的生命，他在一次嚴重車禍中，從起火的車輛被救出。」
他又指，自己沒想過能處於「百萬年」一遇的事件當中。他之後接受訪問表示：「我看到右手邊，有一架車在橋底，而且正在起火。我想這是很大的風險，而且那車可能下一秒就會爆炸。但Uber司機立即上前，打開了車門，然後我們見他仍然生存但走動不了。那車一直在起火，因此我們嘗試把他拉出車外。在我們把他拉出來後，我們再把他抬起，他的血已流在我整件衫，我立即將他帶離10至15碼的位置。」他表示：「我很感恩能在那個位置去幫助他，還遇到另外的3位英雄。這是我人生經歷過最瘋狂的時間。」
25歲的KJ Osborn在2020年獲維京人選中，然而他目前正在攻讀刑事法律的碩士，並寄望在運動員生涯結束後加入聯邦調查局或美國的情報部門工作。
Right Place Right Time. 💜 pic.twitter.com/Jxcn0qBouC— KJ Osborn (@KJ_Osborn) March 7, 2023