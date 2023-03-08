公路車禍起火　路過美式足球員及時將傷者拉出車外

美式足球隊明尼蘇達維京人的外接員KJ Osborn日前拯救了一個生命，並獲得廣泛的稱讚。這位25歲的美式足球員，在德州乘車路過一條公路時，與司機及2名路人，合力從一輛因意外起火的車輛中，救出在車內的男子，警方事後大讚他拯救了一條性命。

KJ Osborn透露，在周一（6日）晚上於德州進行季前訓練後，乘坐Uber時，在奧斯汀的一條橋下，見到有一架車意外起火，他與Uber司機以及兩名旁觀者上前，把被困在車內的一個男人拉出來。車輛之後被燒通頂。

KJ Osborn表示：「警察跟我們說，我們救了那男人一命。他本來是不能逃出車外的。」他事後把司機及兩名途人的合照放在Twitter上表示：「昨晚我和3個絕對是英雄的人物，幫助拯救了一個人的生命，他在一次嚴重車禍中，從起火的車輛被救出。」