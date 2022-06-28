兵工廠簽第4個加比爾 捷西斯誓爭9號位

又一「加比爾」加盟阿仙奴！近期加快組軍速度的阿仙奴，經過一段時間的磋商，據報終跟曼城及當事人加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)先後達成轉會協議；這位巴西鋒將新季將以4,500萬英鎊過檔兵工廠，成為球會現役第4位名叫「加比爾」的主力球員。

25歲的加比爾捷西斯，在2017年由巴甲彭美拉斯加盟曼城後，上陣236次攻入95球，為「藍月」4奪英超錦標；但此子上屆上陣次數已減少，28次上陣英超只入8球，隨著新歐洲「入球機器」艾寧夏蘭特今夏從多蒙特來投，「耶穌仔」捷西斯要出任「9號位」正箭頭的機會大減，加上跟藍月只餘一年合約，在兵工廠兩大高層、技術總監巴西人伊度及當年在曼城任助教、曾與耶穌仔共事的現阿仙奴主帥阿迪達，大力遊說下，終促成這宗交易。他將會在新季穿上阿仙奴的9號球衣，代替已離隊投里昂的拿卡錫迪。