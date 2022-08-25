冀卡斯米路配新陣出擊 曼聯乘勝撲修咸頓

猛將登場，南征修咸頓！剛在「雙紅會」踢出漂亮勝仗的曼聯，第4輪英超打頭陣，香港時間周六晚南下修咸頓(27/08 19:30)；焦點已不是哈利馬古尼或基斯坦奴朗拿奴(C朗)，而是身價高達7,000萬英鎊的新兵中場卡斯米路(Casemiro)，會否擔正，甚至夥拍費特，合組「巴西防中」，為紅魔爭取連捷。

曼聯新帥「坦克」滕哈格新陣成功，排「4-2-3-1」陣式打敗利物浦，今場南征鬥上輪同樣贏波開齋的修咸頓，紅魔預料大致維持首勝陣容，只以安東尼馬迪爾代替受傷的艾蘭加，跟上仗攻入靚波的查頓辛祖先作側擊，支援拉舒福特。而唯一再可以「補強」的，一定是派遣新兵「防中王」卡斯米路上陣，但相信未必即時列正選，至於其未來防中拍檔，將會是麥湯米尼或巴西國家隊隊友費特，仍待坦克揭盅。

上仗後備出場的費特，踏入効力曼聯第5季，表現一直毀譽參半，上一屆作客修咸頓更先擺烏龍，球隊最終逼和對手1比1，總計上屆兩隊聯賽交手均各一言和。不過費特跟卡斯米路近年在國家隊合作無間，二人今夏為巴西擔正出戰，先後於國際賽打敗南韓及日本，而總計在巴西20次一同上陣，錄得18勝1和1負，數據亮麗。卡斯米路在皇馬曾5奪歐聯冠軍，而對上3屆歐聯沒有一位球員在搶回皮球及截擊的數據，勝過這位30歲的森巴猛將。他受訪時說：「我每場賽後最想知道的是自己搶回皮球及攔截的次數，這表示可以幫到球會幾多。」

