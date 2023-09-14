熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
體育
2023-09-14 04:29:56
日報

冇美斯冇問題 阿根廷輕鬆贏「玻」

分享：
阿根廷足球隊

阿根廷缺美斯仍大勝而回。

全場坐在後備席做觀眾的球王美斯(Lionel Messi)，樂見衛冕的阿根廷毫不費力，在世盃外南美洲區作客以3比0大炒玻利維亞；跟同日苦戰1比0打敗秘魯的巴西，同是開局兩戰全勝。

上仗射入罰球殺敗厄瓜多爾的美斯，賽後已聲稱疲累所以被提早換走；今場雖然仍有跟隨大軍出征玻利維亞的高原球場，但沒有列入出場名單，只在後備席當「精神領袖」。球隊由「天使」迪馬利亞(Di Maria)升任正選兼戴上隊長臂章，他更在上半場交出2次助攻，造就中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及左閘泰利亞費高(Nicola Tagliafico)各入一球；加上玻利維亞上半場左閘羅拔圖費南斯(Roberto Fernandez)被逐，客軍在全場14次射門7次中框下，由翼鋒尼高拉斯干沙拉斯(Nicolas Gonzalez)尾段「埋齋」，大勝3球而回。

迪馬利亞賽後說：「能從世上最佳球員手中接過隊長臂章，妙不可言，我非常自豪。」至於攻入「首球」的安素費南迪斯對於首次在全球最高海拔首都拉巴斯出賽說：「我有點哽咽，深深感受到高海拔的比賽，但我適應得好。」

巴西足球隊

尼馬助攻 巴西絕殺秘魯

至於巴西同樣作客，但贏波卻艱辛得多，上半場兩度吃「詐胡」，全場有威脅射門不多；下半場先後調入兩個「加比爾」捷西斯(Jesus)及馬天尼利(Martinelli)，加強火力，但最終由「雙馬」合作得手，尼馬(Neymar)89分鐘開出角球，中堅馬昆奴斯(Marquinhos)伏兵近柱頂入，1比0打敗秘魯。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受