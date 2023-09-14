冇美斯冇問題 阿根廷輕鬆贏「玻」

全場坐在後備席做觀眾的球王美斯(Lionel Messi)，樂見衛冕的阿根廷毫不費力，在世盃外南美洲區作客以3比0大炒玻利維亞；跟同日苦戰1比0打敗秘魯的巴西，同是開局兩戰全勝。

上仗射入罰球殺敗厄瓜多爾的美斯，賽後已聲稱疲累所以被提早換走；今場雖然仍有跟隨大軍出征玻利維亞的高原球場，但沒有列入出場名單，只在後備席當「精神領袖」。球隊由「天使」迪馬利亞(Di Maria)升任正選兼戴上隊長臂章，他更在上半場交出2次助攻，造就中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及左閘泰利亞費高(Nicola Tagliafico)各入一球；加上玻利維亞上半場左閘羅拔圖費南斯(Roberto Fernandez)被逐，客軍在全場14次射門7次中框下，由翼鋒尼高拉斯干沙拉斯(Nicolas Gonzalez)尾段「埋齋」，大勝3球而回。

迪馬利亞賽後說：「能從世上最佳球員手中接過隊長臂章，妙不可言，我非常自豪。」至於攻入「首球」的安素費南迪斯對於首次在全球最高海拔首都拉巴斯出賽說：「我有點哽咽，深深感受到高海拔的比賽，但我適應得好。」