再多一個中國桌球手　捲入假波醜聞停賽

涉及中國桌球手梁文博的假波案繼續擴大，世界桌球協會（WPBSA）在周一（12日）公布，再多一位中國桌球員顏丙濤被牽涉入操控賽果的指控，被禁止參與世界桌球巡迴賽，已是目前第7位捲入醜聞的中國球手。

WPBSA在10月時，在調查梁文博時，發現其違規參與博彩，並在上周宣布有5名中國球手牽涉入內，5人連同梁文博被WPBSA禁賽直至調查結束。不過事件在周一再有突破，去年在桌球大師賽決賽擊敗希堅斯（John Higgins），成為賽事26年來最年輕的冠軍的顏丙濤，被捲入事件。

WPBSA主席Jason Ferguson在接受傳媒訪問時表示：「顯然，今早看來不是太好，不過這不能阻礙這項偉大的運動走向世界。我們確實地取得重大的進展，而這運動有99.99%的時間精神都是最佳的。不幸地，今早因為由10月起對梁文博的調查有新的證據，令我們作出強大的決定對顏丙濤作出禁賽。這只是少數的球手，而他們仍被禁賽。我們不會對這項運動在場館內進行有擔憂，全世界的人們仍然在購票及轉播權，欣賞這運動的比賽。」

周一還有參與比賽

前世界冠軍的羅拔臣（Neil Robertson）表示：「我很震驚，他的名字還在早前的比賽之上，然後就被拿下來。」

22歲的顏丙濤，目前世界排名16，在周一還正參與英格蘭公開賽的賽事，而他被指涉及操控賽果後，已被即時停賽及取消賽事的資格。在下月舉行的2023年桌球大師賽，顏丙濤會面對威廉斯（Mark Williams），不過他已可能無法出賽。然而顏丙濤仍可就事件提出上訴。