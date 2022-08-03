再奪車路士所愛 祖利斯古迪如願投巴塞

巴塞隆拿上周曾承認在古迪的收購戰中失敗，這位23歲的西維爾好手將會轉投英超車路士，不過巴塞足球總監艾曼尼稱該球員揀選巴塞，而球隊又能從出售部分電視轉播權，籌得資金繼續擴軍，令轉會現轉機。艾曼尼透露：「古迪的團隊幾乎每天要打電話給我，查詢進度，因為對方很想去巴塞，一直等候我們，到最後我叫約拿芬(祖迪的經理人)，不要再打來，因為我不知道再向他說甚麼。」

連同前鋒羅拔利雲度夫斯基、翼鋒拉芬夏比洛尼，加上免費來投的中場基斯爾及中堅安達斯基斯甸臣，巴塞在轉會市場已豪花逾1.5億歐元，但球隊先後兩次成功出售共25%的電視轉播權後，已籌得5億歐元，現時仍心儀車路士的後衛艾斯派古達及曼城中場貝拿度施華。艾曼尼強調雖然接連在車路士手中搶走心頭好，包括之前的拉芬夏，現在又對對方的主力守將有興趣，但他強調跟車仔的美國班主保希利關係良好，並曾共晉晚膳。巴塞主帥沙維年初已心儀艾斯派古達，但對方不欲季中離隊，現時希望羅致這位西班牙守衛加盟穩固防線。

沙維叫古迪引球出擊

至於在巴塞甘柏體育城簽約的古迪則說：「對，車路士要我，但我想投巴塞，不難下決定。」他表示沙維是今次決定的關鍵，「跟沙維交談後，我感受到他的暖意及希望簽下我。他叫我繼續做西維爾的工作，要踢得具侵略性及從後場引球出擊的強項。」古迪近日在甘柏體育城獨自操練，預計周三將匯合大軍，備戰下周一香港時間深夜的甘柏盃，鬥墨超的普馬斯。

車路士雖然今夏在轉會市場常常碰壁，但在開季前仍然積極增兵，據報將成功以逾5,000萬歐元擊敗曼城，簽得上屆表現搶鏡的白禮頓西班牙翼衛古古列拿加盟。