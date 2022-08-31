再添瑞典中鋒伊沙克 紐卡素望破利物浦魔咒

擴軍初見成果的英超新豪門紐卡素，在香港時間周三深夜快車期，作客硬撼利物浦(01/09 03:00)時，最矚目相信是剛以喜鵲球會紀錄轉會費5,800萬英鎊，簽入的瑞典長人中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，有機會披甲。面對仍受「傷、停滿營」困擾的利物浦，近況不俗的紐卡素力圖打破近28年來，聯賽作客晏菲路的不勝魔咒。

紐卡素上仗作客狼隊賽前，攻中般奴古馬雷斯及當勇箭頭哥林威爾遜加入傷兵營；不過仍憑fit爆「快馬」辛特麥斯明完場前射入靚波，逼和狼隊，助這支東北大會開季聯賽1勝3和保不敗，包括之前主場鬥衛冕曼城打和3比3。雖然辛特麥斯明完場前疑似拉傷，今場上陣成疑，但6呎4吋高的瑞典中鋒伊沙克，有機會登場，配合球隊穩守突擊的踢法，仍有搶分本錢。