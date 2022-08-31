再添瑞典中鋒伊沙克 紐卡素望破利物浦魔咒

擴軍初見成果的英超新豪門紐卡素，在香港時間周三深夜快車期，作客硬撼利物浦(01/09 03:00)時，最矚目相信是剛以喜鵲球會紀錄轉會費5,800萬英鎊，簽入的瑞典長人中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，有機會披甲。面對仍受「傷、停滿營」困擾的利物浦，近況不俗的紐卡素力圖打破近28年來，聯賽作客晏菲路的不勝魔咒。
紐卡素上仗作客狼隊賽前，攻中般奴古馬雷斯及當勇箭頭哥林威爾遜加入傷兵營；不過仍憑fit爆「快馬」辛特麥斯明完場前射入靚波，逼和狼隊，助這支東北大會開季聯賽1勝3和保不敗，包括之前主場鬥衛冕曼城打和3比3。雖然辛特麥斯明完場前疑似拉傷，今場上陣成疑，但6呎4吋高的瑞典中鋒伊沙克，有機會登場，配合球隊穩守突擊的踢法，仍有搶分本錢。
這支由沙特公共投資基金控制的英國東北大會，在今年1月起已豪花2.1億英鎊簽入8將，領隊艾迪賀維表示不怕壓力，並說：「壓力常在，我不想這筆金錢，最重要是我們要增強實力。我來這裡不是因金錢及野心，而是為了挑戰。」賀維亦對22歲的伊沙克寄望甚殷說：「他有速度、技術及盤扭能力，是一個X元素。」將會穿起「14號」波衫的伊沙克加盟後說：「這是一間偉大及歷史悠久的球會，任何人也想為這裡了不起的球迷比賽，我相信紐卡素可以踢出非常吸引的足球，我希望成為當中一分子。」
紐卡素在今年不斷擴軍下，最亮麗仍是由英格蘭門將尼高普比領導下的防線，不過今場將面對大考驗，對手利物浦即使傷兵眾多，但剛平英超最大淨勝球數的9比0擊倒般尼茅夫，一吐之前開季3場不勝的悶氣，巴西箭頭羅拔圖法明奴大放光芒，個入交出2入球3助攻，而般茅主帥史葛柏加則在恥辱大敗後兩日被「炒魷」。紅軍今仗在達雲紐尼斯仍要停賽下，法明奴將繼續與上仗梅開二度的路爾斯戴亞斯及「未上力」的穆罕默德沙拿合作攻堅，望延續自1994年4月起，主場鬥紐卡素取得21勝5和的「不敗傳統」。
曼城夏蘭特著火「燒」森林
至於衛冕「藍月」曼城同晚迎戰升班馬諾定咸森林時(01/09 02:30)，焦點當然落在開季4戰已入6球的超強新中鋒艾寧夏蘭特身上，主帥哥迪奧拿同時大讚近期表現出色的貝拿度施華，在逆境下能挺身而出，又能出任4、5個位置，場內外也極為重要。藍月對上兩仗聯賽共失5球，不過今場面對剛借入馬德里體育會的巴西翼衛洛迪，成為今夏第18位新兵的森林，預料防線壓力不會太大，3分志在必得。