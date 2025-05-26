冰球總會成功申辦明年3個級別世錦賽 首派隊參加吉爾吉斯U20 IIIB賽

中國香港冰球總會（冰總）在瑞典申辦2026年世界冰球錦標賽傳來好消息，中國香港成功獲得明年男子IIIB級別、女子IIB級別，以及男子U18 IIIA級別的主辦權，闊別11年，再度舉辦世錦賽；另外，冰總亦宣布，明年將首次派隊參加男子U20 IIIB世錦賽，賽事將於吉爾吉斯舉行。 5月23日國際冰球總會於瑞典斯德哥爾摩舉行年度大會，席間投票選出明年世錦賽各級別的主辦資格，中國香港冰球總會申辦男子IIIB級別、女子IIB級別，以及男子U18 IIIA級別的主辦權；男子IIIB級別在沒有對手而獲全體委員同意通過並獲委員會全體通過下勝出，賽事將於明年4月13至18日舉行，參賽隊伍除了中國香港外，亦有盧森堡、北韓、蒙古、菲律賓及烏茲別克。

女子IIB級別方面，香港以54.55%得票率，壓倒立陶宛成功申辦。賽事將於明年3月30至4月5日舉行，參賽隊伍除了香港隊外，另有墨西哥、新西蘭、烏克蘭、比利時及立陶宛。 男子U18 IIIA級別的投票最緊湊，首輪香港與土耳其得票平手，次輪來自瑞典、拉脫維亞、吉爾吉斯、匈牙利、法國、加拿大及捷克等國家組成的14名委員，加上參賽國家代表再投票，香港以54.55%得票率勝出。賽事將於明年3月2至8日舉行，除港隊外，參賽隊伍包括保加利亞、土耳其、以色列、新西蘭及烏茲別克。

另外，冰總明年亦將首度派隊參加男子U20 IIIB級賽事，賽事於明年1月18至24日在吉爾吉斯舉行；其他參賽隊伍有：東道主吉爾吉斯、盧森堡、墨西哥及南非。 冰球總會主席︰盼政府大力支持冰球 今次到了瑞典參與申辦的中國香港冰球總會主席陳恩永表示：「今次非常高興可以成功申辦明年的世錦賽，因為香港上一次主辦已經是2015年。我們主辦國際大賽最主要的目的，當然是想推動這項運動，希望將冰球的熱潮帶到香港。」他續道：「冰總今次成功申辦世錦賽，當然希望政府大力支持冰球運動，長遠而言，當局是否會考慮興建一個冰上運動設施，解決冰上運動在本港多年遇到的問題？而且，當有場地後，我們便可以參照七欖賽事，貫徹體育盛事化的方針，將更多國際性冰球賽事定期地帶到本港舉行。」