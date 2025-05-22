冰球U17聯賽盃　Typhoons力挫Gold Club摘冠兼奪兩個人獎項

Typhoons與Gold Club兩度平手以互射點球決勝

第一屆U17聯賽盃有6支隊伍角逐，分別是Gold Club、Hong Kong Typhoons、SWOT Hockey、KPK Hockey、Challenge Sport Association及Greater Bay Lions（GBL），賽事分三循環聯賽進行，以5對5（5名球員加上一名門將）形式競逐，每場比賽分上下半場各20分鐘，勝出2分，賽和各得1分，落敗則0分，每隊戰罷15場常規賽後，最佳成績前4名躋身季後賽4強，第5及第6名則進行名次賽；季後賽以淘汰賽形式上演，最後決出冠亞季軍。

Gold Club在常規賽表現出色，以15勝1負的戰績排榜首，CSA則以13勝3負屈居次席，Typhoons及GBL分列第3及第4位。Gold Club在4強擊敗GBL，而Typhoons則力挫CSA，雙雙殺入決賽。在日前的冠軍戰中，Gold Club與Typhoons在3節打成2：2平手，加時後亦打和，須以互射點球決勝，最後Typhoons以5：4勝出，奪得首屆U17聯賽盃錦標；CSA則在季軍戰以4：1擊敗GBL。

