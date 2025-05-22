冰球U17聯賽盃　Typhoons力挫Gold Club摘冠兼奪兩個人獎項

中國香港冰球總會今年首次舉辦的「中國香港冰球總會聯賽盃 - 17歲以下組別」（下稱U17聯賽盃）賽事，剛於5月17日完成冠軍戰及季軍戰，結果Hong Kong Typhoons力挫Gold Club捧走首屆U17聯賽盃，而Challenge Sport Association（CSA）則獲季軍。
Typhoons與Gold Club兩度平手以互射點球決勝
第一屆U17聯賽盃有6支隊伍角逐，分別是Gold Club、Hong Kong Typhoons、SWOT Hockey、KPK Hockey、Challenge Sport Association及Greater Bay Lions（GBL），賽事分三循環聯賽進行，以5對5（5名球員加上一名門將）形式競逐，每場比賽分上下半場各20分鐘，勝出2分，賽和各得1分，落敗則0分，每隊戰罷15場常規賽後，最佳成績前4名躋身季後賽4強，第5及第6名則進行名次賽；季後賽以淘汰賽形式上演，最後決出冠亞季軍。
Gold Club在常規賽表現出色，以15勝1負的戰績排榜首，CSA則以13勝3負屈居次席，Typhoons及GBL分列第3及第4位。Gold Club在4強擊敗GBL，而Typhoons則力挫CSA，雙雙殺入決賽。在日前的冠軍戰中，Gold Club與Typhoons在3節打成2：2平手，加時後亦打和，須以互射點球決勝，最後Typhoons以5：4勝出，奪得首屆U17聯賽盃錦標；CSA則在季軍戰以4：1擊敗GBL。
胡逸希奪得最有價值球員（MVP）
賽事亦設多個獎項，最有價值球員（MVP）由Typhoons的胡逸希奪得、最佳前鋒由取得31入球及9助攻的Gold Club前鋒屈天樂奪得、最佳後衛是Typhoons的董柏麟，而最佳門將則由Gold Club的徐朗翹獲得。
中國香港冰球總會主辦這次U17聯賽盃，旨在讓更多具潛質的青少年冰球員有舞台一展所長，亦有助港隊培育更多代表隊成員，主席陳恩永表示：「香港首次舉辦以球會形式舉辦U17聯賽盃，有別過往以個人名義報名然後分隊比賽。我樂見各支球會更加裝備自己、提升訓練及教練水平等，這賽事亦有助球會之間的互動與發展，同時走向精英制，配合總會面向精英化的長遠策略，栽培更多出色的冰球運動員，代表中國香港參與世錦賽及其他國際性賽事。」