分途出戰歐霸尾輪 阿仙奴曼聯齊爭首名

英超「一哥」阿仙奴，上輪歐霸喪師燕豪芬腳下，香港時間今晚深夜，返回主場在A組迎戰小組包尾的蘇黎世(04/11 04:00)，力爭贏波保住首名出線。至於在聯賽勢頭不俗的「紅魔」曼聯，同晚在E組榜首大戰作客皇家蘇斯達(04/11 01:45)，務必要贏對手最少2球，才能搶回首名出線。

歐霸各組次名出線球隊，明年初要多踢2場附加賽，惡鬥由歐聯分組賽第3名「降落」的球隊，當中包括巴塞隆拿，形勢凶險。剛戰5比0大炒諾定咸森林、重上英超榜首的阿仙奴，今屆歐霸一直輪換出戰，頭4場錄得全勝，至上輪遇挫折，在大勇翼鋒加比爾馬天尼利、隊長奧迪加特及悍將格列沙加壓陣，加上中堅威廉沙列巴及門將蘭斯達爾守住防線下，仍吞兩蛋而回，無法提早奪取首名。

目前僅落後阿仙奴2分的荷甲「二哥」燕豪芬，同晚作客挪超的波杜基林特，由於燕豪芬跟阿仙奴的對賽佔優，只要今場贏波，而阿仙奴失分，將搶去兵工廠首名。阿仙奴主帥阿迪達為爭首名，避免明年賽程「塞車」兼遇上「歐聯」強敵，幸今場對手蘇黎世在瑞士超包尾，實力有限，相信兵工廠即使有格列沙加停賽及布卡約沙卡養傷，仍能輕兵上陣取勝，以留力後顧聯賽大戰車路士。

