分途出戰歐霸尾輪 阿仙奴曼聯齊爭首名

英超「一哥」阿仙奴，上輪歐霸喪師燕豪芬腳下，香港時間今晚深夜，返回主場在A組迎戰小組包尾的蘇黎世(04/11 04:00)，力爭贏波保住首名出線。至於在聯賽勢頭不俗的「紅魔」曼聯，同晚在E組榜首大戰作客皇家蘇斯達(04/11 01:45)，務必要贏對手最少2球，才能搶回首名出線。
歐霸各組次名出線球隊，明年初要多踢2場附加賽，惡鬥由歐聯分組賽第3名「降落」的球隊，當中包括巴塞隆拿，形勢凶險。剛戰5比0大炒諾定咸森林、重上英超榜首的阿仙奴，今屆歐霸一直輪換出戰，頭4場錄得全勝，至上輪遇挫折，在大勇翼鋒加比爾馬天尼利、隊長奧迪加特及悍將格列沙加壓陣，加上中堅威廉沙列巴及門將蘭斯達爾守住防線下，仍吞兩蛋而回，無法提早奪取首名。
目前僅落後阿仙奴2分的荷甲「二哥」燕豪芬，同晚作客挪超的波杜基林特，由於燕豪芬跟阿仙奴的對賽佔優，只要今場贏波，而阿仙奴失分，將搶去兵工廠首名。阿仙奴主帥阿迪達為爭首名，避免明年賽程「塞車」兼遇上「歐聯」強敵，幸今場對手蘇黎世在瑞士超包尾，實力有限，相信兵工廠即使有格列沙加停賽及布卡約沙卡養傷，仍能輕兵上陣取勝，以留力後顧聯賽大戰車路士。
紅魔大戰皇蘇望復仇
另一邊廂英超「紅魔」曼聯目前以3分落後在西甲同樣排第5位的皇家蘇斯達，對手是本輪前唯一歐霸分組全勝之師，且上次作客奧脫福曾贏曼聯1比0，即表示曼聯今場作客要贏2球或以上，才能搶走對方的首名出線資格。主帥滕哈格希望翼鋒安東尼馬迪爾及中堅連迪路夫，可趕及傷愈同往西班牙。他說：「我希望大家都可以上機，我需要全部人；在短時間內仍有4場比賽，對各隊都艱難。」陣容上，因般奴費南迪斯，下場英超對阿士東維拉要停賽，今場料全力搏殺，而「歐霸主力」、球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，料配合拉舒福特攻堅，碰巧對手皇蘇近期聯賽連敗兼傷兵不少，且看紅魔能否延續近期6勝2和不敗強勢，取首名而歸。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )