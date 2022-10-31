利物浦主場負列斯 高普憂前四不入

今季表現大為失色的利物浦，在全場佔優下「臨尾香」，1比2受挫下游球隊列斯聯，遭逢逾5年英超主場首敗；領隊高普賽後警告球隊要尋求穩定演出，以免「前四」不入。 賽前4連敗兼近8仗英超不勝的列斯聯，開波4分鐘由洛迪高把握祖高美斯「自殺式」回傳，射入空門領先；主隊射手穆罕默德沙拿14分鐘旋即為紅軍追和，其後列斯聯的班朗艾朗臣射中柱，讓紅軍可和波進入下半場，可惜多次埋門均未能射破列斯聯門將梅斯利亞十指關，反而戰至88分鐘，列斯聯荷蘭小將森馬維在禁區內建奇功，2比1打敗利物浦，為美國領隊馬殊減壓不少。

紅軍輸波後，英超12戰勝和負各4場，距離現居第4位、打多一場的紐卡素8分。紅軍在本月中曾挫曼城，但之後連敗給諾定咸森林及列斯聯兩下游球隊。領隊高普說：「如果我們繼續這樣不穩定，不能踢到歐聯，己隊需要修正。」他續說：「此刻，太多事情不似我們，我對此感抱歉，並為尋求解決方法。」右翼衛阿歷山大阿諾特則稱：「己隊要反思及確保可以重回正軌，尤其下場英超要作客『爭四對手』熱刺。」紅軍作客熱刺前，周中先在歐聯迎戰拿玻里，若要搶首名，務必要大勝對手以取回對賽優勢。