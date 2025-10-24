利物浦前主帥賓尼迪斯量地19個月　傳終有新工兼做山寨王

前利物浦主帥的賓尼迪斯（Rafa Benitez），早前揚言自己仍未退休，而他在「量地」19個月，終於有新工作。據荷蘭媒體的報道，65歲的「肥賓」會出任希臘彭拿典奈高斯的新領隊，並且成為希臘聯賽史上最高薪的領隊。
對上一次執教已經是2024年的3月，賓尼迪斯帶領西甲的切爾達聯賽幾乎要降班，28場僅5勝，之後被切爾達解僱，而之後他就一直未有工作。在早前阿仙奴對奧林比亞高斯的歐聯賽事中，他作為歐洲足協（UEFA）的觀察員現身在阿仙奴酋長球場。他在接受英國《電訊報》訪問表示：「有時被形容為『傳奇』感覺很好，不過又好複雜。當一個教練被以為退休了，其實感覺很差。如果有人問我，想不想當教練。我當然說是我想啦，特別是在英格蘭或者歐洲。我不想人們以為我已經完了，我其實仍在進化的。」
賓尼迪斯未即時上任帶隊歐霸
荷蘭的《電訊報》就報道，肥賓在星期日（19日）在倫敦與彭拿典奈高斯主席的艾拿方素斯（Giannis Alafouzos）會面，並以破希臘紀錄的合約加盟球會。報道指其年薪達347萬英鎊，是希臘史上最貴的領隊合約。報道透露肥賓不會即時上任，因此他在周四舉行的歐霸盃比賽，不會帶領彭拿典奈高斯對飛燕諾。而比賽飛燕諾主場贏3:1。
飛燕諾主帥的雲佩斯（Robin van Persie）表示：「我們已經規劃好了一切，並且對彭拿典奈高斯的比賽方式有了一個清晰的認識，因為暫代領隊已經上任一段時間。如果賓尼迪斯現在上任，事情可能又有不同。個人而言，我慶幸賓尼迪斯不在，否則又要考慮過所有事情。」彭拿典奈高斯目前在希臘聯賽排第7，落後榜首PAOK有8分，但少打1場。而這將是這位西班牙人的第17份領隊工作。