利物浦壁畫地址 高普、沙拿、班尼斯、謝拉特牆成打卡熱點

近年利物浦市內壁畫林立，相信不少球迷都有睇過甚或有親身去打過卡。最新近完成的畫作就有班尼斯、摩比、尼爾和卡拉謹等名宿，這幾幅均是出自藝術企業MurWalls出品，還有其他藝術家畫家有份參與市內不同球員名宿的畫作，這些壁畫鄰近球會的位置構成了一個戶外的畫廊一樣，球迷可以花上數小時到各個壁畫處打卡。

利物浦壁畫 每幅成本£5000

足球的壁畫藝術在南美很普遍，但近年才開始在英格蘭盛行。以前流行為名宿樹立銅像，壁畫的地位和意義尤如現代的銅像一樣。MurWalls負責人Marc Silver在2019年創立這公司，第一幅球員壁畫作品是位於Sybil Road的軒達臣壁畫，MurWalls通常受球迷組織委託製作，每幅畫製作成本約需£5000。與銅像相比壁畫的製作成本較低且製作時間較短加上鮮明色彩，令這類藝術成為紀念球員名宿的途徑，球迷也更為受落。起初Marc為壁畫尋覓地點逐家逐戶詢問許可，如今調返轉不少球迷、機構會主動聯絡他商談合作。計劃和設計需時兩至三個月，起貨則只需兩至三日。

不單只球迷，球員、名宿看見自己的畫像落成也大為鼓舞。利物浦球會上陣記錄保持者達857場、年屆81歲的卡拉謹無想到多年後的今日仍然被人記住，在他身旁72歲的尼爾更感熱淚盈眶。再過兩條街有班尼斯的新畫，當年以90萬磅轉會費加盟的班尼斯說這些壁畫文化代表著一個社群，拉近了球迷與球員間的距離和關係。作為牙買加移民後代，他自己也無想過一留就效力了10年，之後更以利物浦這裡為家。