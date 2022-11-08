利物浦拔刺 作客首勝 高普：繼續戰鬥

憑「埃及球王」穆罕默德沙拿上半場梅開二度，遇強愈強的利物浦於英超今輪壓軸戰，以2比1打敗前線多傷兵的熱刺，終取得今屆聯賽作客首勝，在爭逐前四席位上，打下一支強心針；難怪領隊高普賽後極度興奮，向現場擁躉做出招牌式連環揮拳狀慶祝。

利物浦今屆在英超表現反覆，之前更連負諾定咸森林及列斯聯兩支下游球隊，與前列的積分距離擴大，為爭「前四」，今場鬥熱刺的結果變得更為重要。紅軍在上半場領先兩球下，成功抵禦對手猛烈反攻，在白鹿徑球場全取3分，終止今屆在英超前5輪作客2和3負的差劣走勢，目前13戰19分，追至只差第4位的熱刺7分、但少賽1場，而紅軍世盃前最後一場聯賽將鬥近況低沉的修咸頓，且在晏菲路出擊，贏面甚高。高普賽後說：「今場勝利別具意義，我深深嘆了一口氣。今屆賽程極度密集，我們已有一段時間未在客場贏波，當然不能以為一切會好過來，己隊要繼續戰鬥。下場對修咸頓非常重要，我們踢得很好，要繼續下去。」

今場包辦兩球的沙拿，累計為紅軍上陣274次入170球；在該隊史上入球排名榜，僅距第7名的名宿杜格利殊2球，仍排第8位；第一位是魯殊(346球)，而近代名將謝拉特(186球)及科拿(183球)，分排第5、6位。對於今屆慢熱的沙拿，高普稱：「就算杜格利殊及科拿，都會有不入波的時候，Mo(沙拿)不會停下來，只要你看看他的數據，實在是瘋狂。他對我們一直很重要，今場以兩個入球證明這點。」沙拿近8戰共攻入9球。