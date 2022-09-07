利物浦歐聯撼拿玻里 熱刺迎馬賽 另類打吡

英超熱刺闊別歐聯兩季，分組賽即遇「世仇」！熱刺在香港時間周三深夜，於歐聯分組賽D組首輪迎戰法甲勁旅馬賽(08/09 03:00)；鑑於對手現時有多位前阿仙奴及倫敦球會球員壓陣，表現亦相當搶鏡，今場可視作另類倫敦打吡，激戰可期。至於季初因傷兵滿營致表現不穩的利物浦，則要在A組作客意甲不敗之師拿玻里，必屬硬仗。

熱刺今夏為三線增兵，新兵在英超暫以後備上陣居多，當中李察利臣的登場時間亦一直提升，上仗聯賽2比1打敗富咸一役更擔正，並交出助攻、射門中柱及食「詐胡」。領隊干地對這位巴西鋒將表現收貨，「不差，他火速融入球隊，可踢前面3個位置。我們3前鋒(上仗)合拍很好，有機會繼續合作。」王牌前鋒哈利卡尼今屆6戰英超已入5球，而開季累計已錯失17次入波機會的孫興民，跟李察利臣一樣心急開齋。

同樣在季初聯賽未敗，也是闊別歐聯兩季的法甲勁旅馬賽，今季亦注入不少新血，可惜曾効力阿仙奴、上季效力國際米蘭的阿歷斯山齊士，今場坐越季波監，另一新前鋒路爾斯蘇亞雷斯將掛帥。不過該隊多位前阿仙奴球員在今屆表現搶鏡，除年初免費轉會的右閘哥拉辛拿斯外，今夏買斷的法國年輕國腳古安杜斯，在新帥杜陀麾下愈踢愈前。最令人驚喜是今夏獲「兵工廠」借出的葡萄牙左閘紐奴泰華利斯，已交出3個入球，今場有望跟古安杜斯齊齊復任正選，為自己為阿仙奴，紐奴泰華利斯今場必定打甩髀。