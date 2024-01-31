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體育
2024-01-31 06:00:00

利物浦球迷給高普的信 You'll never walk alone｜王肯尼專欄

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利物浦球迷給高普的信 You'll never walk alone（美聯社/資料圖片）

利物浦球迷給高普的信 You'll never walk alone（美聯社/資料圖片）

My Letter to Jurgen：支持、祝福、感激你的一切

親愛的高普：

我必須承認，自你在多蒙特執教時已被你的魅力所吸引，心裡想著有一天你帶領利物浦征戰沙場，你的信念、個性、氣質、態度與利物浦可說是天作之合。也許是上天的安排，謝謝你讓我這夢想成真，更謝謝你為球迷帶來了難忘、精彩、非凡的9年歲月。但與此同時，我頭腦上一直很清楚你與利物浦的緣份終會有走盡的一天，雖然我不知道這一天何時來臨。昨日利物浦的賽前例行記者會由星期五提早一天至星期四舉行，我已心想今天一定有甚麼重要事會發生，沒想到今天收到你的告辭信息，即使我有心理準備這天終會來臨，但收到消息一刻我仍是晴天霹靂，心理上依然會為這段關係即將倒數至盡頭感到不捨，也會為你離開後的光景感到一片空白。

文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性

高普為利物浦帶來英超、足總盃、聯賽盃、歐聯、世冠盃。（資料圖片） 高普曾在歐霸決賽飲恨，但英超及歐聯錦標已令利物浦走出多年低谷。（資料圖片） 高普取得1次歐聯冠軍，2次亞軍。（資料圖片） 高普在利物浦勝率達60.8%。（資料圖片）

多年來你不單向我們展示足球所為何事、教曉我們如何無條件支持球隊、如何信任團隊、保護並容讓球員發揮所長，當日輸掉歐霸、輸掉歐聯，球隊以致全世界的利迷都感失望透頂，唯獨你一人仍保持笑容，積極鼓勵重新振作站起來。當全世界都在質疑你麾下的球員時，你只會對他們保持耐心與信任，直到爆發的一日。你曾如此解釋：足球不能拯救靈魂，足球在生命面前不是最重要的事，但足球能為人們帶來意義、帶來喜悅、帶來啟發。

高普自稱The Normal One

一個小小的足球能改變無數人的一生，並不是因為球員教練如你們特別「情操高尚」，你也只以「平凡的一個」"The Normal One"自居，只是面對重重困難仍然永不放棄、誓不低頭，毋忘初衷、不忘理想，就此而已。多年來不少球員在你手下有著不同程度的成長，你鼓勵我們要保持信念，也許就是這個道理吧。你強大的感染力與影響力也不單在利物浦也超越獎盃冠軍，其他運動如NBA勇士隊教練卡爾深受你啟發，近日美式足球新田納西泰坦隊教練Brian Callahan亦提到你與團隊目標方向一致是啟發他做教練的動力，今天球壇各主帥都開腔回應你的離開亦可見一斑。

高普曾在利物浦絕殺後，慶祝時眼鏡被打爛。（資料圖片） 高普稱不會再執教其他英超球隊。（資料圖片） 高普在利物浦的壁畫，早已是利物浦球迷打卡必到景點。（資料圖片） 高普在利物浦的壁畫，早已是利物浦球迷打卡必到景點。（資料圖片） 高普深受利物浦球迷歡迎。（資料圖片）

對高普 只有祝福與感激

今天當你提到當利物浦主帥背負的重擔，看到你臉上日漸蒼白的鬍子，想起你要面對全世界廣大利迷的期盼、人們的不同輿論批判，而且面對現今球壇日益厲害的金元足球與貧富差距，世界球壇不斷的戰術革新，競爭對手的強橫，甚至面對球壇種種不公不義，你仍然堅持要孤身走一條窄路但非一成不變、一本天書走天涯來回報外界對你的信任，你仍想方設法調整以追上時代的步伐，虛心聆聽、信任團隊，開放採納新思維，用有限資源踢出燒鵝味道，也就是你常說：「我們要走我們獨特的路」("We do it our own way")，也或許這就是所謂"The Liverpool way"。一方面為你所面對這一切擔子帶來的心理壓力與虛耗感到痛心，另一方面也為你勇敢坦誠面對這一切得到解脫感到諒解。

2015年你初上任時講過，「你初來時人們怎樣想並不重要，到你離開時在人們心目中留低了甚麼才是關鍵」，今天更領略箇中深意和重量。作為一位微小的利迷，我對你只有支持，只有祝福，只有感激。容我以經典電影《暴雨驕陽》（英文︰Dead Poets Society）結局一眾門生經典的一句，

“O Jurgen My Jurgen"

天下無不散之筵席，一剎那的光輝並不代表永恆，但你留下的不朽傳奇將會留芳百世。能與你同行9年不是必然，但曾經有你是福氣。餘下的日子不論是在電視屏幕前定或是晏菲路現場觀戰，我定必盡我所能為你為球隊歡呼喝采，這是我能為你和你們所能做的一件事。

願你和你的家人安好。You'll never walk alone

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