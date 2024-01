利物浦球迷給高普的信 You'll never walk alone｜王肯尼專欄

對高普 只有祝福與感激

今天當你提到當利物浦主帥背負的重擔,看到你臉上日漸蒼白的鬍子,想起你要面對全世界廣大利迷的期盼、人們的不同輿論批判,而且面對現今球壇日益厲害的金元足球與貧富差距,世界球壇不斷的戰術革新,競爭對手的強橫,甚至面對球壇種種不公不義,你仍然堅持要孤身走一條窄路但非一成不變、一本天書走天涯來回報外界對你的信任,你仍想方設法調整以追上時代的步伐,虛心聆聽、信任團隊,開放採納新思維,用有限資源踢出燒鵝味道,也就是你常說:「我們要走我們獨特的路」("We do it our own way"),也或許這就是所謂"The Liverpool way"。一方面為你所面對這一切擔子帶來的心理壓力與虛耗感到痛心,另一方面也為你勇敢坦誠面對這一切得到解脫感到諒解。

2015年你初上任時講過,「你初來時人們怎樣想並不重要,到你離開時在人們心目中留低了甚麼才是關鍵」,今天更領略箇中深意和重量。作為一位微小的利迷,我對你只有支持,只有祝福,只有感激。容我以經典電影《暴雨驕陽》(英文︰Dead Poets Society)結局一眾門生經典的一句,

“O Jurgen My Jurgen"