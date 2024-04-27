利物浦盛傳新帥Arne Slot起底 高普接班人背景雜談｜王肯尼專欄

高普宣布乎尾離開利物浦，下任主帥一職誰屬，近日開始進入白熱化階段。繼葡萄牙主教練艾摩廉後，近日熱傳的人選是現執教飛燕諾的「光頭史Sir」史洛治 （Arne Slot），利物浦正與飛燕諾全力斟介，甚至他本人亦直接承認他有意接掌帥印。以下分享一些他的背景。
文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性
史洛治 （Arne Slot）與艾摩廉相似的是兩人俱是球員出身（但史洛治的「二流」球技和成就或許跟高普不相伯仲，他的隊友曾指他是個很慢的10號，需要隊友為他跑空位），兩人執教都是在中小球會開始（阿爾克馬爾和布拉加）並且限米煮限飯踢出成績，然後被國内大球會招攬（現年45歲的史洛治教波更早起步）。
飛燕諾年輕陣容奪去季荷甲
史洛治在2021/22球季接掌飛燕諾時，之前一季球隊正選陣容幾乎全換掉（只剩下左閘Kokcu和門將比積路Bijlow兩人），而且把陣中主力貝侯斯（Steven Berghuis）賣給競爭對手阿積士，球會仍沒有太多轉會經費，那時甚至只有一個全職球探沒有專業數據分析師。首季他最貴的新收購只以€3.25M羅致右翼Walemark，那屆他帶領球隊取得聯賽季軍並打入歐議聯決賽。
次季他以破球會記錄轉會費（也只是僅僅€8.3M）引入中堅David Hancko，並從少人注目的墨西哥球會羅致辛迪亞高基文尼斯（Santi Gimenez）、來自荷乙僅花掉€600K的韋費亞（Matt Wieffer）和巴乙翼鋒Igor Paixao，這批名不經傳的球員成為球隊的主力骨幹並以一個年輕陣容（平均24歲以下）助球隊一舉奪得去季荷甲聯賽冠軍。
完美主義者 曾與雲迪積克、加普共事
據說史洛治和飛燕諾名宿古積特及利物浦助教連達斯份屬好友（雖然史Sir接管飛燕諾一隊時古積特剛剛離開青年軍教練職位），與前利物浦門將韋斯達維特是效力鹿特丹斯巴達時的隊友，兩人還是高爾夫球友。在韋斯達維特眼中的史洛治是個完美主義者，即使只是打打高爾夫球，也追求完美認真研究，這也反映在他教波上。
史洛治的球會副手Sipke Hulshoff曾與朗奴高文在荷蘭隊共事兼任助教，指導過雲迪積克、加普（Cody Gakpo）、加雲貝治(Ryan Gravenberch) 對他們亦有一定熟悉。雲迪積克最近破例開腔表示史Sir是個出色教練，有能力接管如利物浦這般的大球會。
史洛治不強調對抗賽減受傷機會
史洛治帶隊規定比賽日後的日常訓練場地不超過40米長，也不喜歡安排11打11對抗賽，減少球員因為在寬闊訓練場地作加速而受傷的風險（有運動科學研究指衝刺超過20kmph 會增加肌肉受傷風險）。在他執教的過去兩季飛燕諾球員在他的前場壓逼戰術下出勤率仍達90%以上。