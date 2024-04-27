利物浦盛傳新帥Arne Slot起底 高普接班人背景雜談｜王肯尼專欄

飛燕諾年輕陣容奪去季荷甲 史洛治在2021/22球季接掌飛燕諾時，之前一季球隊正選陣容幾乎全換掉（只剩下左閘Kokcu和門將比積路Bijlow兩人），而且把陣中主力貝侯斯（Steven Berghuis）賣給競爭對手阿積士，球會仍沒有太多轉會經費，那時甚至只有一個全職球探沒有專業數據分析師。首季他最貴的新收購只以€3.25M羅致右翼Walemark，那屆他帶領球隊取得聯賽季軍並打入歐議聯決賽。 次季他以破球會記錄轉會費（也只是僅僅€8.3M）引入中堅David Hancko，並從少人注目的墨西哥球會羅致辛迪亞高基文尼斯（Santi Gimenez）、來自荷乙僅花掉€600K的韋費亞（Matt Wieffer）和巴乙翼鋒Igor Paixao，這批名不經傳的球員成為球隊的主力骨幹並以一個年輕陣容（平均24歲以下）助球隊一舉奪得去季荷甲聯賽冠軍。

完美主義者 曾與雲迪積克、加普共事 據說史洛治和飛燕諾名宿古積特及利物浦助教連達斯份屬好友（雖然史Sir接管飛燕諾一隊時古積特剛剛離開青年軍教練職位），與前利物浦門將韋斯達維特是效力鹿特丹斯巴達時的隊友，兩人還是高爾夫球友。在韋斯達維特眼中的史洛治是個完美主義者，即使只是打打高爾夫球，也追求完美認真研究，這也反映在他教波上。 史洛治的球會副手Sipke Hulshoff曾與朗奴高文在荷蘭隊共事兼任助教，指導過雲迪積克、加普（Cody Gakpo）、加雲貝治(Ryan Gravenberch) 對他們亦有一定熟悉。雲迪積克最近破例開腔表示史Sir是個出色教練，有能力接管如利物浦這般的大球會。