利物浦阿仙奴AC米蘭熱刺今夏訪港　7月啟德體育園獻技門票399元起

在國際七人欖球賽後，啟德體育園將迎來另一件盛事，當中包括4支歐洲足球勁旅利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，7月底會在啟德進行兩場表演賽。賽事主辦公司透露，門票會在稍後網上公開發售，當中最平會是399港，而球隊練習的門票也預計99港元。

4支歐洲勁旅會在啟德進行兩場表演賽，首場7月26日，由利物浦對AC米蘭，兩隊經典一役是2005年的歐聯決賽「伊斯坦布爾之夜」，利物浦半場落後3球下迫和米蘭，最後12碼勝出奪冠。紅軍目前在英超大幅領前，大有機會以英超冠軍身分訪港。這是球隊自2017年後再次來港獻技。至於另一場7月31日，由阿仙奴對熱刺，這是兩隊首次在海外進行「北倫敦打吡」。