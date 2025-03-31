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體育
2025-03-31 15:39:01

利物浦阿仙奴AC米蘭熱刺今夏訪港　7月啟德體育園獻技門票399元起

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利物浦阿仙奴AC米蘭熱刺今夏訪港 7月啟德體育園獻技

利物浦阿仙奴AC米蘭熱刺今夏訪港，7月啟德體育園獻技。(《am730》記者攝)

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在國際七人欖球賽後，啟德體育園將迎來另一件盛事，當中包括4支歐洲足球勁旅利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，7月底會在啟德進行兩場表演賽。賽事主辦公司透露，門票會在稍後網上公開發售，當中最平會是399港，而球隊練習的門票也預計99港元。

4支歐洲勁旅會在啟德進行兩場表演賽，首場7月26日，由利物浦對AC米蘭，兩隊經典一役是2005年的歐聯決賽「伊斯坦布爾之夜」，利物浦半場落後3球下迫和米蘭，最後12碼勝出奪冠。紅軍目前在英超大幅領前，大有機會以英超冠軍身分訪港。這是球隊自2017年後再次來港獻技。至於另一場7月31日，由阿仙奴對熱刺，這是兩隊首次在海外進行「北倫敦打吡」。

（門票開售前預先登記）

利物浦與AC米蘭會在7月26日在啟德體育園進行表演賽。(《am730》記者攝) 阿仙奴與熱刺會在7月31日在啟德體育園進行表演賽。(《am730》記者攝) 4支歐洲球會的名宿占士、巴里斯、沙格拿及京治出席記者會。(《am730》記者攝) 利物浦阿仙奴AC米蘭熱刺今夏訪港 7月啟德體育園獻技 足總會長貝鈞奇代表出席記者會。(《am730》記者攝)

主辦商申請M品牌贊助

主辦的TEG在記者會後表示，門票會在稍後公布，並需要球迷在網上預先登記。不過可以先披露的是，門票最平會是399港元，而開放的球隊練習，入場門票為99港元。他們又表示，已為賽事申請政府的M品牌資助，但目前仍在申請的階段，故未有透露資助的金額。兩場比賽其實本身亦有自己的冠名贊助，當中利物浦對AC米蘭由利物浦的主要贊助商渣打銀行贊助，至於阿仙奴對熱刺的比賽，也由熱刺的胸口贊助AIA支持。至於為何不是由本地球會參戰，TEG方面解釋是觀看市場的需要，他們指公司是體育推廣公司，在啟德的開幕賽事也是希望更具叫座力。

對於有指他們原本與國際邁亞密訪港的主辦機構Tatler舉辦，但因為政府對Tatler信心不足而放棄合作，TEG未有解釋，不過他們表示因為比賽是季前的熱身，4支球隊也是重大的品牌，而不只是「賣個人」，相信4隊都會以強陣訪港，而新一個英超賽季會在8月16日展開。至於早前有傳，曼聯會在5月底訪港，據報也會在短期內公布詳情。

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