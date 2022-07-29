利物浦鬥曼城爭社區盾 新中鋒齊出鞘

過去5屆壟斷英超錦標的曼城及利物浦，香港時間周六深夜(31/7凌晨00:00)，將移師李斯特城的皇權球場，爭逐社區盾。兩軍季前皆重金簽入「9號位」的高大中鋒加盟，增強球隊的進攻瓣數，兩人將成今戰最強賣點。



路爾斯戴亞斯

達雲紐尼斯

艾寧夏蘭特

奇雲迪布尼

上屆盃賽雙料冠軍利物浦，今夏在季前友賽表現反覆，曾吞曼聯4蛋及剛戰0比1敗走薩爾斯堡，又曾分別以2比0及5比0輕取水晶宮及RB萊比錫。至於備受關注、以1億歐元轉會費從賓菲加收購的中鋒達雲紐尼斯，前仗鬥萊比錫踢半場演「大四喜」，令批評他是「水貨」的人收口，而紅軍雖不敵薩爾斯堡，但大部分主力如穆罕默德沙拿、佐敦軒達臣及華基爾雲積克，只在下半場中段出場，擺明留力周末社區盾。領隊高普表示，之前有傷的一號門將艾利臣比加，有機會鬥「藍月」出場，但迪亞高祖達仍要倦勤。

祖爾麥迪比：紐尼斯好難應付 紅軍中堅祖爾麥迪比則在該友賽前大讚烏拉圭中鋒紐尼斯說：「把握力好、速度高，對手將會很難應付。應付曼城的高位防守，紐尼斯可以打反擊，成為紅軍中路的攻擊重心。」兩軍近年對賽往績成均勢，而對上一次，亦是近年唯一一次在社區盾交手是2019年，當時麥迪比在下半場入波抵消史達寧先開紀錄；但戰至互射12碼因韋拿杜姆射失，失落社區盾；但紅軍當屆(2019/20年)卻捧走英超，一嘗30年夙願，並打破曼城近年在英超的壟斷局面。