利物浦｜匈牙利重炮手蘇保斯拉爾成長之路 嚴父管教加上心態堅定決定境界｜王肯尼專欄

利物浦｜蘇保斯拉爾匈牙利重炮手的故事 嚴父管教加上心態堅定決定境界

利物浦今季羅致萊比錫紅牛匈牙利主將蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），經過磋商後趕及在£60M/€70M release clause條款生效死線前達成協議完成交易，據報雙方簽約5年至2028年6月，蘇保斯拉爾的加盟令他成為匈牙利身價最高的球員。球迷對蘇保斯拉爾這名字相信不會陌生，在數年前利物浦與他已拉上聯繫，之前在歐聯利物浦和紅牛雙方亦曾交過手。蘇保斯拉爾年紀輕輕已是紅牛近年崛起的主力，更是國家隊隊長有超過30場國際賽經驗。心態決定境界，他的成長軌跡決定了他能達到的高度。

與麥卡里士打一樣，蘇保斯拉爾亦有一位踢職業足球的爸爸Zsolt，曾在匈牙利國內頂級聯賽效力。Zsolt憶述自孩子懂行路以來他就讓孩子接觸足球，一般小童兒時與LEGO玩具為伴，對蘇保斯拉爾來說足球才是他的最佳朋友，有時蘇保斯拉爾更會入現場睇爸爸踢波。2007年Zsolt創立了他自己的足球學校Academy Fonix Gold，會址位於Szekesfehervar城市外圍工業區一個破爛的建築，入面只有兩個人做草七人場，但這就是蘇保斯拉爾童年最常出沒的地方，只要一不在學校就會往Fonix Gold的訓練場練波，一練就5、6個小時。Zsolt自己也是名嚴師和完美主義者，即使球隊遙遙領先他仍會高聲呼喝球員，對兒子更是要求嚴格，蘇保斯拉爾曾提到爸爸的鞭策對他的成長有深遠的影響︰「我們在訓練場上花上無數小時的練習，即使在訓練課完結後仍不停加操...我不會忘記爸爸對我的這些栽培和鞭策。」

嚴父重視技術訓練 強調抬起頭踢波 Zsolt 和他的教練團還發展了他們一套獨特的訓練方法，非常重視小學員的技術訓練。例如要求小朋友手握著哥爾夫球來踢波，確保他們不会顧住拉著別人波衫；又會用方法逼使小朋友抬起頭踢波。這套特別的培訓令這個初創不久的青訓學院取得一定成果，2011及2013年在Cordial Cup盃賽先後擊敗拜仁慕尼黑、巴素利、萊比錫紅牛等青訓隊贏得錦標，身穿13號波衫蘇保斯拉爾是當中入波不斷的一員，因為他經常與比他大的球員比賽而得到'the small one'的花名，但那時他在陣中已表現特出。不久這班球員引來了球探的注意，當年那批Fonix的隊友有些現仍在匈牙利頂級聯賽踢波。蘇保斯拉爾曾到意大利荷蘭英格蘭等地試腳，及後在一次匈牙利U15的比賽得到薩爾斯堡紅牛的注視，但因為那時他才只有14歲，根據規例因為太年輕未夠秤加盟球隊。蘇保斯拉爾的家人與匈牙利球會MTK和薩爾斯堡達成協議，平時在紅牛隊練波，週末為MTK比賽。後來Fonix青訓學院成立了U16梯隊，蘇保斯拉爾又重返母會訓練，待到2017年初他年滿16歲後薩爾斯堡即邀請他加入球會的青訓預備隊Liefering。

蘇保斯拉爾是嚴父管教與自我鞭策的成果