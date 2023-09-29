利物浦｜匈牙利重炮手蘇保斯拉爾成長之路 嚴父管教加上心態堅定決定境界｜王肯尼專欄

利物浦今季羅致萊比錫紅牛匈牙利主將蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），經過磋商後趕及在£60M/€70M release clause條款生效死線前達成協議完成交易，據報雙方簽約5年至2028年6月，蘇保斯拉爾的加盟令他成為匈牙利身價最高的球員。球迷對蘇保斯拉爾這名字相信不會陌生，在數年前利物浦與他已拉上聯繫，之前在歐聯利物浦和紅牛雙方亦曾交過手。蘇保斯拉爾年紀輕輕已是紅牛近年崛起的主力，更是國家隊隊長有超過30場國際賽經驗。心態決定境界，他的成長軌跡決定了他能達到的高度。
與麥卡里士打一樣，蘇保斯拉爾亦有一位踢職業足球的爸爸Zsolt，曾在匈牙利國內頂級聯賽效力。Zsolt憶述自孩子懂行路以來他就讓孩子接觸足球，一般小童兒時與LEGO玩具為伴，對蘇保斯拉爾來說足球才是他的最佳朋友，有時蘇保斯拉爾更會入現場睇爸爸踢波。2007年Zsolt創立了他自己的足球學校Academy Fonix Gold，會址位於Szekesfehervar城市外圍工業區一個破爛的建築，入面只有兩個人做草七人場，但這就是蘇保斯拉爾童年最常出沒的地方，只要一不在學校就會往Fonix Gold的訓練場練波，一練就5、6個小時。Zsolt自己也是名嚴師和完美主義者，即使球隊遙遙領先他仍會高聲呼喝球員，對兒子更是要求嚴格，蘇保斯拉爾曾提到爸爸的鞭策對他的成長有深遠的影響︰「我們在訓練場上花上無數小時的練習，即使在訓練課完結後仍不停加操...我不會忘記爸爸對我的這些栽培和鞭策。」
嚴父重視技術訓練 強調抬起頭踢波
Zsolt 和他的教練團還發展了他們一套獨特的訓練方法，非常重視小學員的技術訓練。例如要求小朋友手握著哥爾夫球來踢波，確保他們不会顧住拉著別人波衫；又會用方法逼使小朋友抬起頭踢波。這套特別的培訓令這個初創不久的青訓學院取得一定成果，2011及2013年在Cordial Cup盃賽先後擊敗拜仁慕尼黑、巴素利、萊比錫紅牛等青訓隊贏得錦標，身穿13號波衫蘇保斯拉爾是當中入波不斷的一員，因為他經常與比他大的球員比賽而得到'the small one'的花名，但那時他在陣中已表現特出。不久這班球員引來了球探的注意，當年那批Fonix的隊友有些現仍在匈牙利頂級聯賽踢波。蘇保斯拉爾曾到意大利荷蘭英格蘭等地試腳，及後在一次匈牙利U15的比賽得到薩爾斯堡紅牛的注視，但因為那時他才只有14歲，根據規例因為太年輕未夠秤加盟球隊。蘇保斯拉爾的家人與匈牙利球會MTK和薩爾斯堡達成協議，平時在紅牛隊練波，週末為MTK比賽。後來Fonix青訓學院成立了U16梯隊，蘇保斯拉爾又重返母會訓練，待到2017年初他年滿16歲後薩爾斯堡即邀請他加入球會的青訓預備隊Liefering。
MTK與利物浦曾合作
蘇保斯拉爾只短短效力MTK一年，但在那裡蘇保斯拉爾得到良好的栽培。雖然2001年才成立，但MTK可算是匈牙利國內數一數二的青訓學院，而且MTK與利物浦甚有淵源。在賓尼迪斯執教年代雙方曾有合作關係，MTK曾先後有8位年輕球員得到加入利物浦青訓學院培訓的機會(較熟悉名字如尼美夫Krisztian Nemeth和門將古拿斯Péter Gulácsi)，利物浦亦有派球探前往匈牙利考察和派員參觀球會設施。即使自賓尼迪斯離任和球會易手後這正式的合作關係隨之結束，卻彷彿為今日的發展埋下了種子。蘇保斯拉爾成為第9位效力利物浦的MTK出品，見證他成長的MTK青訓總監 Zsolt Szekely 早對此子有深刻印象並留下不少美好回憶，他憶述曾經有場比賽蘇保斯拉爾的MTK全面壓制對手連半場都過不到，那場波最終MTK大勝5球，對方的教練賽後輸到目瞪口呆。Szekely曾定期到訪利物浦青訓學院參觀交流，他對MTK的青訓出品推崇備至，亦向歐洲球會推介旗下的球員，揚言MTK出來的球員有能力前往更高水平舞台發展，弟子蘇保斯拉爾可說是一大佳模。
在這間奧地利球會他身邊的隊友俱是歐洲最有潛質的年青球員，在初來報到時蘇保斯拉爾還未十分適應，且有語言障礙並未取得隊友信任，隊友對手們對這位新人態度不屑，在場上對他不留情面。但蘇保斯拉爾沒有輕易就範，在那次他的第一課訓練他向對手還以顏色。薩爾斯堡紅牛的總監科特(Christian Freund)形容蘇保斯拉爾是顆尚待琢磨的寶石，在Liefering給他機會提升技術和心理素質。幾個月後蘇保斯拉爾已是隊中的最佳球員，在青年歐聯賽有出眾表現。未夠18歲他即獲得提升上薩爾斯堡紅牛一隊上陣的機會，18歲更獲得匈牙利國家隊的首頂「喼帽」。
蘇保斯拉爾能兼顧8號、10號、假9、中路邊路
老蘇保斯拉爾Zsolt透露兒子好勝心強，小時候已想挑戰爸爸。同時他很勤奮，每日練習射100-200球罰波是他的指定動作。在疫情停擺期間，蘇保斯拉爾請來奧運冠軍級的游泳教練Shane Tusup親身指導他的體能訓練(兩人至今仍然保持緊密的師徒關係)，在停賽期間令身體保持最好的狀態，也藉此加強他的身體對抗性。曾在薩爾斯堡紅牛少年隊指導過蘇保斯拉爾的教練Gerhard Struber對弟子的態度表示讚賞，有強大的爭勝心，在場內場外都保持自律，經常自行加操，特別對射波有很高的要求。在Struber眼中蘇保斯拉爾能兼顧8號、10號、假9、中路邊路等位置，亦有強大的爭勝心，非常主動逼搶。他寄語蘇保斯拉爾是個需要有自由度和空間下發揮的球員，只要有合適的土壤，在教練的調教和隊友的幫助下，他有能力取得更大成就。
文︰王肯尼，一個來自香港的利物浦球迷，喜歡以人性看足球，也喜歡足球看人性