利物浦AC米蘭表演賽增球迷預售名額　啟德兩表演賽下周一公開發售

4支歐洲足球勁旅利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，7月底會在啟德進行兩場表演賽。門票在下周一（12日）上午10時起在Cityline公開發售，門票介乎399至2,499元。主辦單位又為早前預售前，部份球迷區門票售罄的情況，決定為利物浦球迷會提供額外的預售門票。
兩場的表演賽門票在上星期已進行球迷會的優先預售，當中利物浦對AC米蘭的預售門票已經售罄。不過主辦單位TEG Sport表示，因為原定在5月2日的預售期間，有部份球迷區門票在開售前已被售出。TEG Sport表示在與啟德主場館、Cityline及利物浦足球會協商後，為受影響的球迷會提供補購方案。
利物浦對AC米蘭球迷會預售（5月10日上午11時開始）
額外的利物浦球迷區（C類及D類）門票將於星期六（10日）上午11時起，提供予利物浦香港官方球迷會會員補購，紅軍球迷會會員將於同日不早於上午11時會收到利物浦足球會發出的購票連結。大會表示，提供的補購門票數量是來自贊助商及持分者的配額，故不會影響公開發售的門票數量。另外，兩場比賽的公開發售門票，將會在星期一（12日）上午10時起在Cityline公開發售，門票介乎399至2,499元。
另外主辦方表示，購買輪椅座位的觀眾可於公開售票日，即5月12日上午10時起，致電Cityline購票熱線(852) 2111 5333購買門票。每個輪椅座位均會配有一個看護座位，毋須額外付費。
英超球隊公開訓練日期：
利物浦：7月24日
熱刺：7月29日
阿仙奴：7月30日