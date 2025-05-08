利物浦AC米蘭表演賽增球迷預售名額　啟德兩表演賽下周一公開發售

4支歐洲足球勁旅利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，7月底會在啟德進行兩場表演賽。門票在下周一（12日）上午10時起在Cityline公開發售，門票介乎399至2,499元。主辦單位又為早前預售前，部份球迷區門票售罄的情況，決定為利物浦球迷會提供額外的預售門票。

兩場的表演賽門票在上星期已進行球迷會的優先預售，當中利物浦對AC米蘭的預售門票已經售罄。不過主辦單位TEG Sport表示，因為原定在5月2日的預售期間，有部份球迷區門票在開售前已被售出。TEG Sport表示在與啟德主場館、Cityline及利物浦足球會協商後，為受影響的球迷會提供補購方案。