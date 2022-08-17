前世界重量級拳王泰臣　在邁亞密機場被拍到要坐輪椅出入

前世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson），在退役後雖然仍間中有新聞，這位56歲的中年拳王，近日被拍到在邁亞密機場需要坐輪椅及在他人推動才能移動。而據報他最近跟物理治療師傾談時，聲稱自己死期不遠。

56歲的泰臣，周二(16日)被拳擊支持者在邁亞密機場發現並合照，不過當時泰臣需要持着拐杖以及坐着輪椅。傳媒表示，泰臣患有坐骨神經痛，並且已是老毛病，甚至曾透露這是他退出拳擊運動的原因。有熟悉泰臣的人向傳媒表示，這只不過是他的職業創傷而已。

自稱死期就到

不過一位泰臣的物理治療師就透露，這位老拳王在最近談論到自己的死期將至：「當然，我們最終有日都會死。之後，當我看着鏡子，然後看着臉上的一點點，我想『這代表着我的日子就來了，非常近』

泰臣早前指控網上串流平台Hulu在未經他許可就製作有關他的影片，並且沒作出賠償。泰臣更指平台是製造一個「奴隸主奪去的故事」。