前女足主帥向中國足協追討逾千萬　否則可能被FIFA嚴懲

前中國女足主帥般奴（Bruno Bini），早前獲國際體育仲裁法庭，獲判勝訴，並要求中國足協向他及其助手支付近160萬美元（約1,255.6萬港元）的違約金，同時亦要支付6.2萬瑞士法郎（約49.7萬港元）的訟費。而據國內傳媒指，若中國足協不能在下周支付有關費用，或有機會被國際足協（FIFA）禁止參加國際賽事。

在2015至2017年帶領中國女足代表出戰奧運的般奴，曾帶領中國女足打入過里約奧運的八強，而其後中國足協與般奴解約，再聘請新的主帥。然而般奴與中國足協就解約問題未能達成協議，並要透過體育仲裁法庭（CAS）解決。而CAS之前就已經判般奴勝訴，中國足協需要向般奴作出賠償。

般奴之後向FIFA求助，FIFA在上周四(2日)發出公告，指中國足協需要向般奴以及其助手，支付合共1,597,905美元的違約金連利息，同時亦要為二人各付6,000瑞士法郎的訟費，以及合共5萬瑞士法郎的罰款。

內媒：嚴重或被禁賽

過去中國足協與教練在解約問題上出現爭拗，其中與前西班牙主帥甘馬曹（Rafael Camacho）的問題，亦曾被罰數千萬的罰款。國內傳媒就表示，若然中國足協未能在6月13日支付有關的款項，最嚴重可能會被FIFA禁止所有級別的國家隊，包括男女足代表隊的參賽資格。