前意大利國腳維埃里病逝　終年58歲

在上月辭去意大利國家隊助教工作，專心治療癌症的前車路士領隊維埃里（Gianluca Vialli），最終不治，終年58歲。

在2017年首度證實患癌的維埃里，之後在2020年宣布抗癌成功，然而翌年再發現癌病復發。直到上月，維埃里宣布辭去自己在意大利的助教工作，並在倫敦接受癌症的治療，不過隨即有傳其病情變差，家人亦從意大利飛往英國陪伴。至今日（6日）證實最終不敵癌魔。

意大利足協主席Gabriele Gravina表示：「他是一個了不起的人，他的離開留下無法填補的空白。我直到最尾都希望他能再創奇跡。而我感到欣慰的，是他為意大利足球以及藍色球衣所做的將永遠不會被忘記。」