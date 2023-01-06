前意大利國腳維埃里病逝　終年58歲

在上月辭去意大利國家隊助教工作，專心治療癌症的前車路士領隊維埃里（Gianluca Vialli），最終不治，終年58歲。
在2017年首度證實患癌的維埃里，之後在2020年宣布抗癌成功，然而翌年再發現癌病復發。直到上月，維埃里宣布辭去自己在意大利的助教工作，並在倫敦接受癌症的治療，不過隨即有傳其病情變差，家人亦從意大利飛往英國陪伴。至今日（6日）證實最終不敵癌魔。
意大利足協主席Gabriele Gravina表示：「他是一個了不起的人，他的離開留下無法填補的空白。我直到最尾都希望他能再創奇跡。而我感到欣慰的，是他為意大利足球以及藍色球衣所做的將永遠不會被忘記。」
以球員兼教練帶領車路士奪標
維埃里雖然在意大利的森多利亞成名，並為球隊贏過意甲及歐洲盃賽冠軍盃的冠軍，不過他之後轉投英超的車路士令他名氣更響。在英超期間，他為車路士贏得足總盃及聯賽盃冠軍，還有歐洲盃賽冠軍盃冠軍。在1998年他接替古烈治（Ruud Gullit），以球員兼領隊的身份帶領車路士，之後宣布退役成為藍戰士的主帥。在其教練生涯，他為車路士再贏過足總盃的冠軍。
維埃里之後任職過天空電視台的意大利評述，其後亦獲得文仙尼（Roberto Mancini）邀請加入成為意大利國家隊的教練團隊，協助意大利在2021年奪得歐洲國家盃冠軍。