前日本國腳中村俊輔退役紀念賽　名單加入兩已故隊友感動球迷

在去年宣布退役的前日本國腳中村俊輔，將在下月17日舉行退役紀念賽。而他最後效力的球會橫濱FC公布參與的球員名單，當中包括兩位中村已故的的隊友松田直樹及奧大介，有球迷就表示這名單令他們相當感動。

去年季後結束球員生涯的中村俊輔，是日本近代的一個重要球星，而目前擔任橫濱FC助教的他，獲球會安排在季後安排退役的紀念賽。在兩隊的名單之中，除了有多位前日本國腳，包括將在今季後退役的小野伸二，以及田中鬪莉王及內田篤人等近代日本球星。同時亦出現了兩位已經不在的隊友松田直樹及奧大介。