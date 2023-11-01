前日本國腳中村俊輔退役紀念賽　名單加入兩已故隊友感動球迷

在去年宣布退役的前日本國腳中村俊輔，將在下月17日舉行退役紀念賽。而他最後效力的球會橫濱FC公布參與的球員名單，當中包括兩位中村已故的的隊友松田直樹及奧大介，有球迷就表示這名單令他們相當感動。
去年季後結束球員生涯的中村俊輔，是日本近代的一個重要球星，而目前擔任橫濱FC助教的他，獲球會安排在季後安排退役的紀念賽。在兩隊的名單之中，除了有多位前日本國腳，包括將在今季後退役的小野伸二，以及田中鬪莉王及內田篤人等近代日本球星。同時亦出現了兩位已經不在的隊友松田直樹及奧大介。
◤◢◤出場選手決定◢◤◢— 中村俊輔引退試合～SHUNSUKE NAKAMURA FAREWELL MATCH 12.17～ (@snfwm_1217) November 1, 2023
両チームの出場選手が決定✨
12/17(日)三ツ沢が熱くなります🔥
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※なお追加のメンバーは順次お知らせいたします。
詳細はこちら👉https://t.co/Wbk58HQ33L#ありがとう俊輔#ThankyouNAKA pic.twitter.com/cXF3GS84sw
其中松田直樹在2011年，於練習期間因為突發性心臟病而猝死，過去多年在橫濱水手都是中村的隊友。而奧大介亦在2014年因為車禍離世，生前也是中村在日本國家隊時的隊友。
在橫濱FC於社交媒體上公布名單後，網民與球迷都留言表示感動。有球迷表示：「見到松田與奧的名字就想哭了」，也有網民說「完全感受到敬意」，亦有人表示「從名單感受到中村俊輔的為人」。