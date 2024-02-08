前曼聯主將連格落實加盟FC首爾　傳成南韓最高薪球員

南韓的職業聯賽今日（8日）迎來最大的轉會新聞，前曼聯球星的連格（Jesse Lingard）落實以自由身加盟上季僅得聯賽第7的FC首爾，成為韓職聯有史以來最大名的球星之一。南韓傳媒就指，連格將獲1.75萬英鎊的周薪，成為南韓聯賽現時最高薪球員，但比他在曼聯的10萬英鎊周薪仍有距離。

其實早前已有消息指連格正接受首爾的體測，並準備加盟該支南韓球會。而FC首爾在今早落實及公布。31歲的「連王」是曼聯的青訓產品，不過之後因為紀律及表現問題，逐漸不受球會重用，之後曾借用至韋斯咸，及後在2022年夏天與曼聯約滿離隊，卻選擇了加盟升班馬的諾定咸森林，可是表現與薪酬未符合預期而再在去年夏季約滿被森林放棄，之後曾傳聞他會重投韋斯咸，不過最終都是沒有取得合約。在經歷半年的失業，落實轉投亞洲。