前港將歐陽耀冲結束外流　仍想爭取上陣比賽

香港首位加盟日本職業球會的球員，歐陽耀冲今日（4日）透過社交媒體上，表示結束3年的外流日本之旅，遺憾最終未能取得上陣的機會。他又總結外流的失敗，呼籲足總應該與日本方面合作，並且年輕球員更應嘗試外闖。

日本職業聯賽在周日（3日）完成了各級別的賽事，最終歐陽耀冲效力的岩手盛岡仙鶴以第10名完成日丙聯賽，而歐陽耀冲最終仍未取得上陣的機會。歐冲表示，因為想繼續上陣比賽，故此決定不再留在日本，並表示自己在等候本地球會提出的合約，而他將會在周三返港。