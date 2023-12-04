前港將歐陽耀冲結束外流　仍想爭取上陣比賽

香港首位加盟日本職業球會的球員，歐陽耀冲今日（4日）透過社交媒體上，表示結束3年的外流日本之旅，遺憾最終未能取得上陣的機會。他又總結外流的失敗，呼籲足總應該與日本方面合作，並且年輕球員更應嘗試外闖。
日本職業聯賽在周日（3日）完成了各級別的賽事，最終歐陽耀冲效力的岩手盛岡仙鶴以第10名完成日丙聯賽，而歐陽耀冲最終仍未取得上陣的機會。歐冲表示，因為想繼續上陣比賽，故此決定不再留在日本，並表示自己在等候本地球會提出的合約，而他將會在周三返港。
籲足總與日本建立合作
他在社交媒體上亦總結3年外流的問題。他指自己作為外援球員的能力不足以在日職立足，然而他指香港足總應該嘗試與日本方面合作。其實目前日本足協與多個東南亞國家及澳洲都有合作的協議，並為東南亞國家提供了特別的外援名額，讓這些東南亞外援可在當地上陣。同時他指出，東南亞外援外流日本其實背後都獲得贊助商的支持，當中泰國國腳的猜拿帖（Chanathip Songkrasin）就是因為有贊助及提供翻譯，令球員可盡快了解球隊要求，其後爭取到上陣。另外他又指出，球員外流應該越年輕較好，因為教練都傾向起用年輕球員。
在3年間，歐陽耀冲先後效力過橫濱YSCC及盛岡仙鶴兩支球會，當中盛岡仙鶴今年中場位置就有多達10名球員競爭。另外在他協助下前赴日本的屠俊翹及梁佑維同樣都未能在日本足球聯賽（JFL）球會中上陣，不過屠俊翹亦曾入選過鈴鹿得分者的後備名單，而梁佑維則因為工作簽證的問題，在今年下半季才獲得球會的註冊，而他效力的滋賀湖王最後一仗失分，無法爭取到聯賽前兩名，取得來年升上日丙聯賽的附加賽資格，歐冲就未有表示二人會否繼續留在日本效力。