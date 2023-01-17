前田遼一名波浩加入　日本隊星級助教團成形

在世界盃有好表現的日本國家隊，在與主帥森保一完成續約後，開始為亞洲盃以及來屆世界盃做準備。而球隊就計劃仿傚多支歐洲勁旅，找來前國腳好手加入教練團，以星級教練團帶領球隊更進一步，而日本足協今日（17日）公布，前日本的前鋒前田遼一以及黃金中場的名波浩，已落實加入。至於另一名星級助教中村俊輔，可能到2月才得到確認。

日本足協今日公布，50歲的名波浩與41歲的前田遼一已簽約成為日本隊的教練。日本傳媒表示，由於原本日本隊的兩名擔當進攻的助教先後離隊加盟日職球隊當領隊，故為備戰下屆世界盃，而決定找來前田遼一、名波浩以及中村俊輔擔任國家隊的助教。報道指，名波浩是日本隊內唯一有日職領隊經驗的助教，而過去在球員時代與森保一的關係良好，在日本隊的進攻上會有一定作用，而且更可作為球隊的顧問。而前田遼一亦曾與名波浩同效力磐田山葉。

等待中村俊輔回覆

另外，日本足協仍等待中村俊輔的回覆，而中村亦會作為日本隊中的模範。傳媒指中村可能要到下個月才得到確認。而傳媒指，由於名波浩在球員時代也與U22代表隊的主帥大岩剛是隊友，私下關係良好，因此也可以令奧運隊等與大國腳有更好的溝通和連接。

50歲的名波浩曾擔任日職球會磐田山葉及松本山雅的主帥，球員期間是日本黃金中場時代的中場重要成員，曾到意甲的威尼斯效力。至於41歲的前田遼一，多次協助日本隊在世界盃外圍賽打入決賽周，但最終都多次落選大軍名單，但在2011年曾為日本贏得亞洲盃的冠軍，並兩次成為日職的神射手。