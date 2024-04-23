前足總行政總裁薛基輔　認為香港遲早失去獨立代表資格

薛基輔在接受英國廣播公司（BBC）的一個訪問中，他認為香港不再成為FIFA的獨立會員只是時間的問題。BBC今日（23日）刊登了一個有關香港足球的報道，薛基輔重提到在2015年發生的球迷噓國歌事件：「亳無疑問，國際賽事為香港的市民提供了一個平台發洩不滿。噓國家為製造一個極大的宣傳效果，讓一些正常情況不會入場的人來到球場。」他承認，當時受到了來自政府的壓力，要求他們讓這些停止。他表示：「我們進行了一些公開宣傳，包括引入更嚴格的檢查，包括沒收橫額等，然而我們沒法完全阻止，結果受到了FIFA的多次處分。」

薛基輔又表示，自己已盡力在滿足來自政府的要求，也與內地保持距離，避免失去FIFA的獨立會員身份：「這裡有個不成文的規則，就是不要太親密，否則FIFA會取消獨立會員資格。所以這裡沒有資源及知識或任何東西的共享，在此我們與日本的關係可能更密切，他們更加無私，並認為有責任協助一些較小的會員，以提升亞洲足球整體的水平。」

中大學者：只是象徵性轉變

報道亦有訪問中大講師杜文哲（Tobias Zuser），對於今年香港在亞洲盃前友賽擊敗中國，他指：「在社交媒體上，內地的市民讚揚香港近期的成就，就連在卡塔爾球迷的打氣也獲認可。部份認為，中國隊應該向香港學習。」對於香港體育總會被冠上「中國香港」，杜認為這不意味着會出現重要變化：「香港在1997年起已經以中國香港參與奧運，所以其他橫跨各體育總會都只是象徵性轉變。這不真的改變很多人去支持球隊或對他們的想法。」然而薛基輔指：「這對我來說改名並不令我震驚，這正如我所說一切只是時間問題，這只是轉變成一體化的一部份。」