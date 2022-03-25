前阿仙奴球星奧斯爾被費倫巴治剔出名單

土耳其球會費倫巴治，在周四(24日)宣布，隊中的前德國國腳奧斯爾（Mesut Ozil）與土耳其國腳的奧辛杜芬（Ozan Tufan）被剔除出一隊名單。球隊未有解釋原因，但球會否認欠薪。

去年初離開阿仙奴加盟費倫巴治的奧斯爾，今季為球隊攻入8球，並且一度擔任球隊的隊長，在周日的比賽，亦為費倫巴治上陣半場，而且他與費倫巴治的合約要到2024年才屆滿。費倫巴治方面已否認，奧斯爾被球隊欠薪而罷工的傳聞。

外國傳媒報道指，奧斯爾與杜芬對於費倫巴治教練Ismail Kartal感不滿，尤其奧斯爾希望可以有更多的上陣時間。

球會主席指奧斯爾不滿上陣少

費倫巴治主席Ali Koc去年曾透露，奧斯爾在球隊感到不快，因為教練Ismail Kartal給予的上陣時間太少，Koc曾表示：「奧斯爾渴望上陣更多，由現在來看，他應該更專注在比賽上，並減少他的商業利益。他應該思考如何為費倫巴治提供貢獻。我們教練也應該指出他想奧斯爾如何付出更多。雖然媒體這樣說，但這不是問題。奧斯爾不高興是因為他沒有持續得到上陣。」

至於同樣被剔出球隊的杜芬，今季曾外借到英超的屈福特，不過在1月時就結束外借回歸費倫巴治。而在英超期間，杜芬為屈福特上陣過9場。費倫巴治目前在土耳其聯賽排第3，與榜首的特拉布宗有17分的距離。