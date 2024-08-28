香港足球代表隊主帥將在下月出發前往斐濟，參與當地舉行的國際三角賽。足總在今日（28日）在香港足球會舉行新球季的發布會以及公布港足的新消息，並確定由前阿富汗國家隊主帥的韋斯活（Ashley Westwood）接手港隊主帥一職，並帶領球隊出戰斐濟的國際賽。而足總亦表示，會為賽事安排直播。
足總今日在港會舉行新球季的發布，並公布韋斯活的任命。韋斯活將會即時接手港隊主帥一職，並會帶領港隊出戰下月初在斐濟舉行的三角賽事。韋斯活在去年11月初獲阿富汗委任為主帥，其領軍的首仗世界盃外圍賽就作客卡塔爾輸1:8，而之後在中立場對科威特也輸0:4。在其領軍至今年6月，阿富汗6場賽事1勝2和3負，當中作客擊敗過印度2:1，以及賽和卡塔爾與印度0:0。
11月主場對非洲毛里裘斯
足總又表示，在下月初於斐濟舉行的三角賽，安排了比賽的直播，讓球迷可以收看到港隊的兩場比賽。而在10月及11月，港隊會有3場主場及1場作客賽事，當中包括作客歐洲對列支敦士登（10月10日），之後主對柬埔寨（10月15日）、菲律賓（11月14日）及毛里裘斯（11月19日）。
47歲的韋斯活出身曼聯的青年軍，不過在英乙的克魯展開職業生涯，過去也代表過巴拉福特在英超上陣。韋斯活到2012年開始在英格蘭的非聯賽球隊擔任球員兼教練，之後轉到印度的班加羅爾出任主帥，在2013至14球季及2015至16球季都當選為印度球員協會的最佳教練。他帶領過班加羅爾連續兩年在亞協盃面對香港球會的南華及傑志，在2016年擊敗傑志的賽後一星期與班加羅爾解約。及後轉到馬來西亞執教檳城，但僅5個月就因為戰績欠佳被解僱，並重返印度。另外韋斯活在過去曾因為於英國衝燈及襲警而被捕，被罰款及判社會服務。