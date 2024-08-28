香港足球代表隊主帥將在下月出發前往斐濟，參與當地舉行的國際三角賽。足總在今日（28日）在香港足球會舉行新球季的發布會以及公布港足的新消息，並確定由前阿富汗國家隊主帥的韋斯活（Ashley Westwood）接手港隊主帥一職，並帶領球隊出戰斐濟的國際賽。而足總亦表示，會為賽事安排直播。

足總今日在港會舉行新球季的發布，並公布韋斯活的任命。韋斯活將會即時接手港隊主帥一職，並會帶領港隊出戰下月初在斐濟舉行的三角賽事。韋斯活在去年11月初獲阿富汗委任為主帥，其領軍的首仗世界盃外圍賽就作客卡塔爾輸1:8，而之後在中立場對科威特也輸0:4。在其領軍至今年6月，阿富汗6場賽事1勝2和3負，當中作客擊敗過印度2:1，以及賽和卡塔爾與印度0:0。