前香港代表隊長陳偉豪轉戰升學顧問　冀助港生平衡學業與運動

前香港足球代表隊的隊長，退役後繼續多項事業。早前他開始嘗試投身英國升學教育顧問，並在上月到訪英國，視察當地的學校及體育場地等。他希望以自身經驗幫助熱愛體育的學生，透過在學業與運動之間取得最佳平衡，開創更廣闊的未來。 退役後做過地產代理，也開設足球訓練班。陳偉豪又開始嘗試升學顧問。他表示：「我深信運動能改變人生，亦明白教育同樣重要。我希望透過自己的經驗，幫助更多學生在英國升學時，仍能堅持對運動的熱誠。」

為將來多元選擇做好準備 偉豪在3月下旬親自到訪英國，走訪多間學校及體育場地，進一步了解英國教育與體育模式。他對這些學校的先進設施感到驚喜：「英國某些學校提供的環境無與倫比，教練們都曾經是高水平的職業運動員。我深信在這樣的環境下，學生將有極大的機會發揮潛能。另一方面，學校對學生成績亦有相對要求，絕不會因為運動而忽略學業。」他補充道，「這種平衡正是我希望帶給香港學生的理念—在追求體育夢想的同時，也要確保學業發展，為將來的多元選擇做好準備。」