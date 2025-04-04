前香港代表隊長陳偉豪轉戰升學顧問　冀助港生平衡學業與運動

前香港足球代表隊的隊長，退役後繼續多項事業。早前他開始嘗試投身英國升學教育顧問，並在上月到訪英國，視察當地的學校及體育場地等。他希望以自身經驗幫助熱愛體育的學生，透過在學業與運動之間取得最佳平衡，開創更廣闊的未來。
退役後做過地產代理，也開設足球訓練班。陳偉豪又開始嘗試升學顧問。他表示：「我深信運動能改變人生，亦明白教育同樣重要。我希望透過自己的經驗，幫助更多學生在英國升學時，仍能堅持對運動的熱誠。」
為將來多元選擇做好準備
偉豪在3月下旬親自到訪英國，走訪多間學校及體育場地，進一步了解英國教育與體育模式。他對這些學校的先進設施感到驚喜：「英國某些學校提供的環境無與倫比，教練們都曾經是高水平的職業運動員。我深信在這樣的環境下，學生將有極大的機會發揮潛能。另一方面，學校對學生成績亦有相對要求，絕不會因為運動而忽略學業。」他補充道，「這種平衡正是我希望帶給香港學生的理念—在追求體育夢想的同時，也要確保學業發展，為將來的多元選擇做好準備。」
暫無計劃移居英國
陳偉豪在英國期間，與正在當地求學，並成功加入英冠球會諾域治培訓隊的Mateo見面。他表示：「這樣的經驗是無價的，在海外學習與訓練的過程中，他們能培養獨立生活的能力，包括時間管理、自律、溝通技巧及適應新環境的能力，這些都是未來在職業體育還是其他領域發展的重要基礎，並為將來的人生做充分準備。」
現時積極投身升學顧問工作的他強調暫時並無計劃移居英國。但在此次行程中卻有深刻的體會：「每位學生都是獨一無二的，適合的成長方式也各不相同。作為家長，我認為最重要的是找到最適合孩子的路徑，鼓勵他們發揮所長。有些學生可能在香港的環境下能夠茁壯成長，而有些則適合海外的學習與體育體驗。而作為升學顧問，我希望透過自身的經驗，幫助每位學生找到最合適的發展道路，讓他們在最合適的環境中發揮潛能。」