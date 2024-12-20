前NBA名將洛文奧運金牌女兒　揭親子關係仍緊張

洛雯在周三（18日）接受一個網上電台的訪問，對於父親的洛文，她指：「他不是父親，可能是有血緣吧，除此以外就沒有其他。」她早在2022年的時候也表示過她們的親子關係。洛雯指，在她成長時期，母親一直保護着她與哥哥的DJ洛文（DJ Rodman），以免他們的成長被父親混亂的私生活影響，而洛文也在2012年離婚。

洛文曾經在女兒的Instagram上，對女兒表示歉意，稱自己可能不是她想像中的父親。他表示：「我會嘗試，即使這會是很困難，以及需要很長的時間。但我永遠都會在這裡，告訴你任何時間，不論是聲音或僅僅是留言，讓你知道我是有多自豪。我一直有個希望，期望我的孩子打個電話來與我見面。希望有一日我可以得到。」

洛雯在訪問中提到，在2021年的美國女子足球聯賽的季後賽，賽後洛文突然現身球場。他表示：「在吹完場雞後，我陷入了瘋狂。就是『你來把我的快樂時刻拿掉，你這老頭再次打擊我。』我想就是從那之後，我不希望他再回來。這就好像，他只想出現在鏡頭之前。即使在比賽中，我也不認為他是來為我，我覺得他只是想良心好過點，然後得到的是《頭條：洛文出現在女兒的比賽》。」她表示在那之後到2023年的女子世界盃也沒有與父親對話。