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體育
2023-10-26 12:24:17

前NBA球星侯活否認性侵男子　促法院駁回民事訴訟

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「超人」侯活面臨性侵指控。

「超人」侯活面臨性侵指控。

前NBA球星的「超人」迪韋特侯活（Dwight Howard）面臨性侵的指控。這位37歲的前湖人及火箭球星，向喬治亞州的法院否認有關指控，要求法院駁回。

美國的ESPN報道，在他們獲得的法庭文件，侯活在周一（23日）向法院表示，他在2021年的6月，與一名叫Stephen Harper的男子，是在雙方同意下發生性行為。同時侯活亦否認對Stephen Harper造成傷害。根據有關在7月的提告，Stephen Harper表示二人在2021年的5月透過Instagram私訊，之後二人在首次見面時，Stephen Harper稱被侯活性侵。

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侯活去年曾加盟台灣聯賽。(網上圖片)

侯活去年曾加盟台灣聯賽。(網上圖片)

Stephen Harper的代表律師回應ESPN指，完全意料到侯活會稱是雙方同意，但表明Stephen Harper是不同意。Stephen Harper的代表更指控，侯活對他「故意造成精神傷害」以及非法禁錮，而侯活全部否認指控。而侯活代表律師反駁指：「一場雙方同意的私人行為被公之於眾，以獲取利益。侯活將會在法院揭露真相。」

侯活律師稱因社交媒體被封投訴

Stephen Harper的投訴當中，包括與侯活在Instagram的交談截圖，以及他前往侯活住所的Uber收據等。而據ESPN指，Stephen Harper是在案發一年後才向警察報案，而當時沒有作出檢控。侯活的律師稱：「這舉報是在Stephen Harper在社交媒體被封鎖後作出的，這是因為他要求付款被拒絕。」

侯活過去協助湖人贏得2020年的總冠軍，之後在去年一度加盟台灣的桃園永豐雲豹，不過之後與球隊不歡而散。

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