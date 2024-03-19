香港個人全能跳繩公開賽 2024，劉盼晞首奪跳繩公開賽Battle王 約戰何柱霆明年對決

「香港個人全能跳繩公開賽 2024」周日（3 月 17 日）於荷里活廣場上演，前跳繩世界冠軍劉盼晞Gag Lau首度嬴得「Battle 對決賽」冠軍，並隔空邀約「老對手」何柱霆明年較量。聯同啟德體育園社區項目合辦的「香港個人全能跳繩公開賽 2024」，今屆吸引 335 人報名參加，當中包括來自廣州、澳門、日本、台灣等地的跳繩好手。賽事重點項目「Battle 對決賽」，由劉盼晞奪得 16 歲或以上男子組冠軍，張朗晴奪得 16 歲或以上女子組冠軍；15 歲或以下個人男、女子組別，分別由方紹恒及莊逸寗勝出。

首度於「Battle 對決賽」封王的劉盼晞，賽後大讚 4 強賽對手、日本代表 Takemura Kan 表現出色，以一票之微險勝晉級的劉盼晞直言：「Kan 是一位很出色、很有天分的運動員，他今年的實力更上一層樓，老實說 4 強時我覺得自己輸了六成，能夠戰勝他有少許幸運成分，不過都好開心自己可以贏到冠軍。」對於「老對手」何柱霆未有參賽，劉盼晞透露：「當然感到可惜，事實上（何）柱霆有一直觀看比賽直播，並 WhatsApp 祝賀我。希望下年可以和柱霆再鬥過，因為和他對決很過癮！」