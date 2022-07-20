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體育
2022-07-20 23:54:11

劍擊世錦賽｜張家朗男子花劍獲得銅牌 創香港男子劍擊歷史

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張家朗連追6分反勝晉身4強。

張家朗連追6分反勝晉身4強。

在埃及開羅舉行的世界劍擊錦標賽，「世一」劍神張家朗在男子花劍4強不敵意大利選手馬連尼(Tommaso Marini)，未能躋身決賽，然而仍獲得一面銅牌，創出其個人在世錦賽的最佳成績，亦是香港劍擊史上首位奪得世錦賽獎牌的男劍手。

在4強戰中，張家朗與馬連尼均採取主動，然而前者多次刺空，後者略佔優勢，一度領先82。及後張家朗重整旗鼓，極力反撲，拉近比數至1012。可惜始終未能平反敗局，結果以1215落敗，無緣打入決賽。至於決賽戰果，淘汰張家朗的馬連尼，以14比15敗於法國劍手尼科治(Lefort Enzo)劍下，一劍之差飲恨。

輕鬆打入8

張家朗在今屆賽事的首兩圈，以1511的相同比數，先後淘汰克羅地亞的Ivan Komsic及烏克蘭的Danyil Hoida，晉身16強。張家朗於16強面對美國劍手Alexander Massialas，一開始便佔優，並順利在首局以155淘汰對手，打入8強，對世界排名第9劍手，捷克的祖賓尼捷(Alexander Choupenitch)，爭入4強。

與捷克選手繼東奧後再交手

張家朗與祖賓尼捷曾於東京奧運交手，當時張家朗獲勝晉身決賽，今次再度對壘，張家朗一度被拋離至914，然而這位世界排名第一的香港劍手，狂追6分，結果以1514反勝，勇闖4強。由於賽事不設銅牌戰，故此張家朗已肯定獲得獎牌，刷新個人在世錦賽的最佳成績，亦是香港劍擊史上首位奪得世錦賽獎牌的男劍手。

至於蔡俊彥、楊子加和吳諾弘3位港將，前者雖然直入男子花劍正賽，可惜32強出局；至於楊子加和吳諾弘則打入正賽，但均未能躋身32強。

在8強戰一度落後5分的張家朗，沉著應戰，結果反敗為勝。 張家朗在男子花劍16強淘汰美國選手馬沙拿斯晉級。(FIE圖片) 張家朗在世界劍擊錦標賽刷新個人最佳成績。(FIE圖片) 張家朗 張家朗 張家朗 張家朗
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