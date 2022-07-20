劍擊世錦賽︱張家朗花劍獲得銅牌　創香港男子劍擊歷史

在埃及開羅舉行的世界劍擊錦標賽，「世一」劍神張家朗在男子花劍4強不敵意大利選手馬連尼（Tommaso Marini），未能躋身決賽，然而仍獲得一面銅牌，創出其個人在世錦賽的最佳成績，亦是香港劍擊史上首位奪得世錦賽獎牌的男劍手。

在4強戰中，張家朗與馬連尼均採取主動，然而前者多次刺空，後者略佔優勢，一度領先8比2。及後張家朗重整旗鼓，極力反撲，拉近比數至10比12。可惜始終未能平反敗局，結果以12比15落敗，無緣打入決賽。至於決賽戰果，淘汰張家朗的馬連尼，以14比15敗於法國劍手尼科治（Enzo Lefort）劍下，一劍之差飲恨。

輕鬆打入 8 強

張家朗在今屆賽事的首兩圈，以15比11的相同比數，先後淘汰克羅地亞的Ivan Komsic及烏克蘭的Danyil Hoida，晉身16強。張家朗於16強面對美國劍手Alexander Massialas，一開始便佔優，並順利在首局以15比5淘汰對手，打入8強，對世界排名第9劍手，捷克的祖賓尼捷（Alexander Choupenitch），爭入4強。

與捷克選手繼東奧後再交手

張家朗與祖賓尼捷曾於東京奧運交手，當時張家朗獲勝晉身決賽，今次再度對壘，張家朗一度被拋離至9比14，然而這位世界排名第一的香港劍手，狂追6分，結果以15比14反勝，勇闖4強。由於賽事不設銅牌戰，故此張家朗已肯定獲得獎牌，刷新個人在世錦賽的最佳成績，亦是香港劍擊史上首位奪得世錦賽獎牌的男劍手。

至於蔡俊彥、楊子加和吳諾弘3位港將，前者雖然直入男子花劍正賽，可惜32強出局；至於楊子加和吳諾弘則打入正賽，但均未能躋身32強。