劍擊世錦賽︱男子花劍團體賽 張家朗帶領香港反勝中國 殺入16強

在埃及開羅舉行的世界劍擊錦標賽，「世一」劍神張家朗日前歷史性贏得男花個人賽銅牌，休息一天後今日（22日）再上戰場，帶領隊友蔡俊彥、吳諾弘及崔浩然，出戰世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽。最終，港隊憑着張家朗在最後一局打出10：0，以45：40反勝中國隊，殺入16強。

香港隊和中國隊於男子花劍團體賽32強狹路相逢。港隊首先派出蔡俊彥打頭陣，並順利地以5：1大勝應屆亞錦賽銅得主吳斌，取得好開局，隨後張家朗緊接又以5：2輕取年輕劍手許杰，港隊大幅領先至10：3，不過第3局崔浩然以4：8不敵中國劍手莫梓維，中國隊總分收窄至11：14，雖然蔡俊彥隨即以6：3獲勝再次比分，但崔浩然及張家朗卻分別落敗予對手，完成6局後港隊暫以28：30落後。

及後港隊改變戰術，由吳諾弘入替崔浩然，但吳諾弘卻以1：6黯然落敗，港隊總分進一步落後到29：35，蔡俊彥第8局以6：5險勝莫梓維，協助港隊追至35：40。最終，由守尾門的張家朗大爆發，以10：0擊潰吳斌，協助港隊以45：40完成驚天大逆轉，有驚無險地打入16強。

女子佩劍團體賽 港隊32強止步

至於由薛雅齊、歐倩瑩、劉穎怡及朱詠翹組成的女子佩劍港隊，以33：45不敵保加利亞，遺憾於32強止步。