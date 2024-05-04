花劍世界盃香港站｜張家朗領軍 港隊反勝意大利奪金創歷史

國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃香港站今日（4日）假亞洲國際博覽館煞科，港隊在男花團體賽連挫匈牙利、法國和南韓隊殺入決賽，硬撼世界排名第2的意大利隊，最終以45：41反勝意大利隊，奪得隊史世盃分站首金，突破2019年在聖彼得堡站摘銀的成績。

突破2019摘銀成績

世界排名第6的香港男子花劍隊於主場作戰派出張家朗、蔡俊彥、梁千雨及李逸朗角逐團體賽，他們在16強面對匈牙利隊以45：18大勝，隨後於8強硬撼世界排名第4的法國以45：39晉級4強。港隊在4強以45：31再挫南韓隊，殺入決賽。