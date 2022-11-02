力保歐聯首名避強敵 PSG三缺一攻祖記

歐聯分組賽香港時間今晚深夜煞科。爭標熱門法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，作客褪色意甲勁旅祖雲達斯(03/11 04:00)，仍要力爭贏波以首名出線；不過「前線三寶」缺停賽的尼馬，面對近期主場醒神的祖記，PSG今場不能掉以輕心，以免跌落次名，淘汰賽即跟強敵交手。

今屆歐聯H組打開兩截，PSG跟葡超賓菲加，同以5戰11分並列榜首，由於兩隊今屆對賽兩循環俱是各一言和，得失球較佳的PSG，只要尾輪成績比同晚作客海法馬卡比的賓菲加較佳，可保首名出線，以免在16強抽籤即鬥其他小組首名出線強敵。至於今屆「兩線」賽事皆失意的祖雲達斯，跟海法馬卡比同是5戰3分，仍要力爭第3名，以轉戰歐霸淘汰賽附加賽。

PSG前線3大天王今屆入球不停，基利安麥巴比、美斯及尼馬上輪大炒海法馬卡比7比2時，合力攻入當中5球及4次助攻，3人今屆已為球隊攻入43球。不過尼馬因累積黃牌今場停賽，其位置將由近兩仗接連入波的西班牙好手卡路士蘇拿取代，跟麥巴比及美斯合組攻擊鐵三角，加上主力中場馬高華拉堤已傷愈，就算球隊近期常失波，令主帥加迪亞憂心，仍有機會重溫首循環由麥巴比包辦2球、2比1氣走祖雲達斯舊夢。