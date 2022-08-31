力爭英超開季5連勝 阿仙奴誓挫弱勢維拉

阿仙奴在香港時間周三深夜(01/09 02:30)在酋長球場擺擂台，鬥迎戰開季失利的阿士東維拉，「兵工廠」就算將輪換出擊，相信要力爭開季5連5勝，繼續成為英超今屆唯一長勝軍，仍有把握。

阿士東維拉由利物浦名宿謝拉特領軍下，上季季尾起表現走低，今季開局更不順，上仗主場受挫韋斯咸，聯賽4戰3敗；最慘情是巴西新兵中堅迪亞高卡路士早前跟腱斷裂，復出無期。季前被禠奪隊長臂章的泰朗明斯，再被委以重任後，場上表現似心事重重，上仗更以頭痛為由缺席，令維拉只能以前阿仙奴守將哥林張伯斯拍安斯干沙，扼守中路。進攻上，買斷的巴西中場菲臘比古天奴季初狀態平平，上仗疑似抽筋被換走，雙箭頭奧尼屈堅斯及丹尼艾格斯火花不多，受壓的謝拉特今場將變陣，改踢防守性較強的單箭頭，並由貝安迪亞後上支援，求終止連敗跌勢。